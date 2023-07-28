"Безграмотные действия": в СНБО прокомментировали взрывы в Таганроге (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, взрывы в российских городах — результат действий ВС РФ. А тем временем Таганроге вводят режим чрезвычайного происшествия, а в соседнем Ростове объявили план "Воздушная тревога".

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После сообщений о взрыве ракеты в российском городе Таганрог 28 июля и якобы уничтожении цели над городом Азов Ростовской области, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов высказался о действиях ВС РФ.

По словам главы СНБО, за взрывами в российских городах стоит армия РФ.

"События в Таганроге – это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО…" — прокомментировал события Данилов.

В Таганроге введут режим чрезвычайного положения

28 июля мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил что в районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам российского чиновника, из-за взрыва ракеты в администрации города провели оперативный штаб и организована работа по обследованию повреждений.

Вместе с тем губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после взрыва ракета в Таганроге в больницы города доставили 12 человек. Одному из пострадавших с черепно-мозговой травмой провели операцию.

В Ростове-на-Дону введен план "Воздушная тревога"

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, в городе Ростов-на-Дону введен план "Воздушная тревога".

"Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом. Итоги наблюдения нужно заносить в журнал", — сказано в сообщении.

Ракета взорвалась в Таганроге — последние новости

Напомним, 28 июля прозвучал взрыв в городе Таганрог Ростовской области. В Министерстве обороны России утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы запустили переоборудованные ракеты для зенитного комплекса C-200 по городам Таганрог и Азов.

Обе ракеты якобы были сбиты силами российской противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва ракеты в Таганроге пострадали 15 человек, также были повреждены городские здания.