Удар ВС РФ по многоэтажке в Днепре: количество пострадавших возросло, — МВД (фото)

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, пострадали 5 человек — им показали медицинскую помощь на месте.

В результате ракетного удара по Днепру 28 июля травмированы пять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По информации главы МВД, пострадали четверо мужчин возрастом от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации.

Также Клименко добавил, что поквартирный обход был завершен, а правоохранители фиксируют преступления страны-агрессора.

Сообщается, что вследствие удара повреждены верхние этажи 12-этажного здания. Также в МВД сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в здании СБУ.

ВС РФ ударили ракетами по жилому дому в Днепре — последние новости

Как уже сообщалось, 28 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Одна из вражеских ракет попала в 12-этажное жилое здание. По данным СМИ, россияне применили баллистическую ракету "Искандер".

Позже президент Владимир Зеленский также сообщил о попадании вражеского снаряда в областное управление Службы безопасности Украины. Там возник пожар на площади 100 квадратных метров, однако к этому времени его уже потушили сотрудники ГСЧС.