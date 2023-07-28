Удар ВС РФ по Днепру: количество раненых выросло до 9 человек, среди них дети (фото)

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что здание СБУ и жилой многоэтажный дом, которые пострадали в результате удара ВС РФ, были пустыми.

В результате обстрела россиянами Днепра пострадали 9 человек. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак у себя в Telegram.

По его словам, среди пострадавших есть подростки в возрасте 14 и 17 лет.

"Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро со рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина", — отметил он.

По словам Лысака, все будут лечиться дома.

Отметим, что ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявлял, что одного из пострадавших госпитализировали.

"По состоянию на сейчас – погибших нет. Пожар в административном здании ликвидирован", — отметил он в 23:11.

Также мэр Днепра Борис Филатов заявил, что здания, которые атаковали российские оккупанты, были пустыми.

"Уже третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жителей, потому что это была "вторая очередь" под продажу", — отметил Филатов.

По его словам, сейчас экстренные службы занимаются разбором завалов. Работы будут вестись всю ночь.

Удар по Днепру

Напомним, что вечером 28 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Днепра. В результате пострадало здание СБУ и жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский террор.

"Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям", — сказал глава государства.