Украинцы не готовы уступать РФ и хотят наказания для всех россиян: результаты соцопроса

Украинцы не готовы отдавать России свои территории и готовы согласиться на продолжение войны, если это нужно для победы, даже несмотря на ухудшение финансовой ситуации и ситуации с безопасностью в стране в целом и для их семей в частности.

В Украине обнародовали результаты соцопроса на тему "Война, мир, победа, будущее", который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года, передает "Опора". Его результаты указывают, что украинцы не готовы идти на территориальные уступки с РФ и отказываться от НАТО.

Соцопрос охватил все области Украины, кроме Донецкой и Луганской. Участие в нем принял 2001 респондент в возрасте от 18 лет. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ключевые выводы:

С начала полномасштабного российского вторжения оптимизм и надежда в лучшее будущее страны достигли одного из самых высоких показателей со времен Революции Достоинства. Думая о будущем государства украинцы преимущественно испытывают надежду (59%), тревогу (42%) и оптимизм (33%). В то же время зафиксирован рост негативных эмоций и снижение оптимизма в течение июня, на что мог повлиять подрыв плотины Каховской ГЭС.

Украинцы считают, что основной угрозой в будущем будет гибель людей в результате ведения боевых действий, рост цен на необходимые товары и потеря источников дохода.

53% респондентов готовы терпеть последствия войны сейчас ради победы в будущем. Пойти на хоть какие-то уступки ради скорейшего окончания войны готовы лишь 8% респондентов.

56% украинцев верят, что поддержка Украины со стороны Запада будет длительной. К тому же, более половины из них не готовы остановить вооруженную борьбу, если такая военная или экономическая поддержка прекратится.

77% уверены в победе Украины. Высокий уровень веры в победу объясняется осознанием гражданами высокой угрозы уничтожения всего народа в случае военного поражения. Доля респондентов, которые не верят в победу, достаточно мала, что не позволяет выявить причины такого неверия.

Почти треть опрошенных (31%) надеется на то, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025). Около 13% украинцев считают, что победу придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы более 22% украинцев.

53% украинцев готовы согласиться на продолжение войны, если это нужно для победы, даже несмотря на то, что они ожидают ухудшения финансовой ситуации и ситуации безопасности в стране в целом и для их семей в частности.

Победа для 68% украинцев ассоциируется с полным поражением России, что приведет или к освобождению всех оккупированных территорий или к распаду РФ. Все больше украинцев хотят восстановления границ 1991 года. Также зафиксирован рост количества радикально настроенных граждан, которые поддерживают перенос боевых действий на территорию России.

Для 70% украинцев победа — это освобождение всех украинских территорий. Граждане не готовы поддерживать любые мирные планы или инициативы, которые будут предусматривать территориальные уступки России. Важными показателями победы является возвращение всех пленных и депортированных (60%) и наказание российских военных преступников (51%).

Для 51% респондентов единственным возможным сценарием развития событий является война до победы, без компромиссов и уступок, а поддержка так называемого "мира любой ценой" остается крайне низкой (6%).

58% граждан заявляют о поддержке задекларированных президентом Украины принципов и условий, при которых возможно завершение войны. Это является отражением тенденции к росту доверия к президенту Украины на фоне полномасштабной войны.

10% украинцев считают, что переговоры с Россией о прекращении войны возможны даже сейчас.

Мнение о территориальных уступках не распространено среди украинцев, их поддерживает лишь 6% населения.

Украинцы демонстрируют неготовность идти на компромиссы с агрессором.

54% населения Украины среди возможных гарантий безопасности для страны выбирают вступление в НАТО. 72% среди опрошенных украинцев, которые не выбрали вступление в НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности Украины, не готовы отказаться от вступления в НАТО в качестве уступки РФ.

78% украинцев считают, что все россияне ответственны за агрессию против Украины, а 57% хочет видеть наказанными всех, кто имел прямое отношение к планированию, одобрению, организации и совершению военных преступлений.

Украинцы (95%) ожидают от государства, что оно будет добиваться от России выплаты компенсации за нанесенный ущерб во время войны, однако веру в возможность реального получения репараций разделяет менее половины опрошенных (40%).

Абсолютное большинство (89%) украинцев хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине.

Напомним, что в Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины . Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Немецким институтом экономических исследований, Институтом исследований занятости, Министерством по делам миграции и беженцев ФРГ и Федеральным институтом демографических исследований.

Ранее сообщалось, что в Украине обнародовали результаты опроса населения относительно вступления страны в НАТО. Они, в частности, показали, что украинцы не готовы уступать НАТО гарантии безопасности.