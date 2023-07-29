"Потери просто нереальные": в ВСУ озвучили, сколько солдат РФ Путин "положил" под Бахмутом (видео)

Командование ВС РФ перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать свои позиции, а тем временем потери россиян уже превышают потери советской армии во время войны в Афганистане.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются потерять позиции в районе Бахмута в Донецкой области. По состоянию на сейчас путинская армия "положила" там больше своих солдат, чем советская армия во время войны в Афганистане. Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По словам Череватого, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное, поэтому враг постоянно перебрасывает дополнительные силы на это направление, чтобы сдерживать контрнаступление ВСУ, но потери ВС РФ при этом колоссальные.

"Потери для армии 21-го века на этом направлении невероятны. Возле районного центра — потери колоссальные. Потерять такое количество солдат — это не укладывается в голове у аналитиков — больше чем в Афганистане потеряла советская армия (80-104 тыс. — ред.). Тем не менее, метр за метром там освобождается украинская земля. Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений, во время которых мы уничтожили 73 оккупанта и более 147 ранили и двух взяли в плен", — рассказал Череватый.

Напомним, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи Бахмута, Курдюмовки и Андреевки, а российские захватчики из-за потерь отказались наступать под Старомайорским.

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