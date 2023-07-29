Солдат РФ ели морские животные, а Посейдон был на нашей стороне: в ССО напомнили об освобождении Змеиного

По словам подполковника Александра Кондратенко, во время деоккупации острова, он находился в зоне действия всех огневых средств ВС РФ. Но силы ССО воспользовались штормовой погодой, чтобы уйти.

73-й морской центр специальных операций руководил операцией по освобождению острова Змеиный в Черном море, бойцы которого воспользовались штормом, чтобы "исчезнуть" после рисковой, но удачной операции. Об этом сообщает Metro.co.

Упомянутое подразделение ВСУ называют аналогом Американских морских котиков или Специальной лодочной службы Великобритании. Высокопоставленный украинский офицер ССО рассказал, что украинские защитники, высадившись на рассвете, проходили мимо тел российских солдат, которых ели морские животные.

По словам подполковника Александра Кондратенко, пресс-секретаря Сил специальных, целый ряд угроз все еще оставался даже после того, как российские войска оставили остров.

Украинские войска на Змеином

Змеиный был важен со стратегической точки зрения, добавил представитель ССО.

73-й морской центр тесно сотрудничал и планировал операцию по освобождению Змеиного совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Украинские войска на Змеином

"Не стоит забывать, что остров находился в зоне досягаемости почти всех российских огневых средств, в т.ч. Черноморского флота и ракетных комплексов в Крыму", — объяснил подполковник Киндратенко.

Оперативная группа ССО подошла как можно ближе на катерах. Затем уже водолазы с помощью подводных аппаратов приблизились к берегу и обезвредили подводные мины и мины-ловушки, добавил он.

Освобождение Змеиного

И только затем пришла очередь высаживаться украинских морских котиков и саперов.

Один из командиров, участвовавших в операции, рассказал, что украинцы видели под водой тела российских солдат, обглоданных морскими животными.

Освобождение Змеиного

Российские силы попытались ответить артударами, но не смогли помешать миссии, потому что ССО воспользовались погодными условиями и скрылись во время шторма.

По словам украинских защитников, россияне пытались задействовать авиацию и крылатые ракеты, атакуя украинские лодки.

Украинские войска на Змеином

Но "Посейдон оказался на нашей стороне", пояснил военнослужащий: "Начался шторм, и наши ребята ушли по морю".

В декабре 2022 года боец с позывным "Шекспир" рассказал, что освобождение змеиного стало предусловием для зернового коридора.

Напомним, что, аналитики ISW оценили события на фронте за 28 июля и рассказали, что россияне задействуют лучших профессионалов в Луганской области, что позволило им несколько продвинуться в районе Сватово-Кременной. Вместе с тем есть продвижения и Сил обороны, а российское командование пытается отвлечь от этого внимание.

Также сообщалось, что 17 июля стало известно о том, что спутник зафиксировал неизвестные объекты незадолго до удара по Крымскому мосту.