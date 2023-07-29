"Снесем н**ер Крымский мост": Арестович заявил, что ВСУ к октябрю дойдут до Азовского моря

По словам бывшего советника ОП, США невыгодно затягивание войны Украины с Россией, так как Вашингтон якобы готовится к "большой войне" в Азии.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Вооруженные силы Украины осенью 2023 году смогут дойти до северного побережья Азовского моря. Об этом он рассказал на стриме политолога Юрия Романенко, который состоялся 28 июля.

"Мы дойдем до октября до северного берега Азовского моря, снесем н**ер Крымский мост или поставим его под перманентную угрозу и поставим, грубо говоря, под контроль снабжение двухмиллионного Крыма, которому каждый день нужна вода и еда. Это очень хорошие стартовые переговоры. Союзники скажут, — "хватит, на этом стоп" и навяжут России какую-то повестку", — заявил Арестович.

По его словам, перед США стоит задача предотвратить "вторую большую войну в Европе" в ближайшие 10-15 лет, так как Вашингтон якобы готовится к большой войне в Азии".

"Им не нужна вторая война в Европе, они не "сменеджируют" сразу две войны — они понимают, что они ограничены — доктрина Рузвельта не работает. Вот к чему они ведут", — добавил Арестович.

По его словам, дальнейшие затягивание войны не входит в планы США по той причине, что они ожидают мобилизации России в вопросах производства и поставок боеприпасов.

"[Россия] получит северокорейские боеприпасы, китайские, еще свое [производство] запустит осенью, и если запустить войну до весны, нас ждет грандиозный сюрприз", — резюмировал Арестович.

Напомним, 23 июля Арестович заявил, что ВСУ испытывают нехватку и базовых элементов снабжения, в частности, автомобилей, пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

Ранее, 16 июля, Арестович заявлял, что для того, что Украине придется отказаться от своих территорий для того, чтобы стать членом НАТО.