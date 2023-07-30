"Там очень тяжело": экс-командир роты"Айдара" назвал опасным наступление ВС РФ на Харьковщине (видео)

Наступление на Харьков, как считает Евгений Дикий, российские генералы не допускают, а задача минимум для захватчиков РФ — выход на реку Оскол.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил ситуацию на Харьковском направлении и назвал наступление российских войск очень опасным. В интервью Radio NV он сообщил подробности.

По словам ветерана российско-украинской войны, оккупанты уже перешли реку, закрепились на плацдарме. Они пытаются разделили группировку украинских войск на две части. Евгений Дикий объяснил, почему так происходит.

"Потому что там они собрали примерно 100-тысячную группировку", — отметил он.

В разговоре Дикий отметил, что такие силы очень трудно сдерживать. Сейчас это делают те части, которые до этого обороняли рубежи. Подразделения территориальной обороны также привлечены.

"Там даже не так много механизированных бригад, а все, что есть, — это, мягко говоря, не "свежие"", — отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Юг он назвал ключевым направлением для ВСУ. Украина, по его словам, не привлекла еще половины своих резервов, поэтому российские генералы пытаются оттянуть украинские резервы с юга именно на Харьковское направление.

Наступление на Харьков Евгений Дикий отверг. Он считает, что российские генералы не допускают такой возможности, а задача минимум для российских захватчиков, по его мнению, это выход на реку Оскол.

"У них стоит задача: заставить нас перевести туда хотя бы несколько бригад из тех, которые готовились к наступлению", — пояснил он.

Экс-командир роты батальона "Айдар" выразил надежду, что украинских резервов в таком случае хватит "и закрыть там дыру, и продолжать то, что мы сейчас делаем".

наступление россиян на Харьковщине Фото: DeepStateMAP

Ситуация на Харьковщине от Генштаба ВСУ

На Слобожанщине и Северщине, как говорится в отчете Генерального штаба, враг обстрелял из минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов. Удары наносились по таким локациям как Николаевка (Черниговская область), Старая Гута, Грабовское, Строительное, Вольфино (Сумская область), Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огирцево, Тихое (Харьковская область).

Купянская ось также в фокусе внимания захватчиков. Противник обстрелял из артиллерии и минометов Тополи, Двуречную, Западное, Кисловку, Берестовое, Кондрашовку, Купянск (Харьковская область).

Напомним, 27 июля оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-250 на жилые дома в Харьковской области. В результате атаки погибла 74-летняя женщина и еще четыре человека получили ранения.