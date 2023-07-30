Кремлевские блогеры дискредитируют контрнаступление ВСУ архивными видео, — ISW

Сегменты провоенного ультранационалистического информпространства России присоединились к неудачным попыткам Кремля представить украинское контрнаступление как якобы неуспешное.

Блогеры, которые защищают интересы Кремля, пытаются распространять архивные видео с демонстрацией уничтоженной украинской техники. Таким образом они пытаются дискредитировать наступление Украины. Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты обратили внимание, что недавно российские пропагандисты распространили информацию от 29 июля, утверждая, что на видео видно, как один российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой. На самом деле его создали оккупанты еще 7 июня. На нем они показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне украинских войск.

Эксперты ISW отметили, что кремлевские так называемые журналисты намеренно распространяют старые видео и фото, чтобы поддержать версию официальной Москвы. Эта стратегия направлена на подтверждение слов главы России о том, что ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области. Доказательств российский диктатор не предоставил.

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению боевых действий, чтобы преуменьшить возможности и результаты успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

Российские так называемые "военкоры" продолжают информировать о локальных продвижениях ВСУ, а сдачу россиянами называют вынужденной. По их данным, некоторые проблемы с российскими оборонительными операциями наблюдаются, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в провоенном информационном пространстве РФ согласуется с вероятным изменением изображения наступления Кремлем.

Напомним, 29 июля в ISW заявили, что в Кремле начали больше беспокоиться последствиями наступления Украины, которая стремится освободить свои территории. Как отметили аналитики, инициатива Минобороны России относительно увеличения максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.