"Уникальная операция": ВСУ столкнулись с проблемами при освобождении Старомайорского

По словам спикера Сил обороны на Таврическом направлении Валерия Шершня, у россиян было время на то, чтобы выстроить минные поля. Это значительно затрудняет и замедляет продвижение украинских военных.

Украинские военные продолжают контрнаступление по многим участкам фронта и освобождают от российской оккупации населенные пункты. В частности, им удалось продвинуться по минным полям к селу Старомайорское в Донецкой области. Спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень 30 июля в эфире телемарафона рассказал, как это происходило.

По его словам, противник пока выстраивал линию обороны, оставил очень много ловушек, которые пришлось обходить Вооруженным силам Украины. Операцию по освобождению села Старомайорское он называет уникальной, ведь проходила она в условиях тотального минирования.

"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, у наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании" , — говорится в сообщении.

Украинские штурмовики передвигались по фронту вместе со специальными орудиями, чтобы снимать растяжки ВС РФ, после чего осуществлялся подрыв. Если находили мину "лепесток", тогда при помощи длинной палки били по ней, чтобы взорвать. В случае с противопехотными минами — их не трогают, а лишь отмечают для себя, ведь под ними могут находиться дополнительные гранаты.

Также из-за минных полей инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику.

"Есть такие так называемые "минные шлагбаумы" — перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей… В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается артиллерии и минометами", — подытожил Валерий Шершень.

Напомним, 27 июля сообщалось, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области. Наступление ВСУ на Мариупольском направлении продолжается. Президент Владимир Зеленский показал бойцов двух подразделений ВСУ, которые вошли в ранее оккупированное село и развернули там украинский флаг.