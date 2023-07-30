"Тревожные цифры": 30% украинцев согласны на завершение войны любой ценой, — соцопрос

По данным исследования, большая часть жителей Украины верит в победу Украины в войне, уверена в изгнании российских солдат и возвращении территорий по состоянию на январь 2022 года.

30% украинцев согласны на завершение войны в ближайшее время любой ценой, 53% готовы дальше вести борьбу ради полной победы над Россией. Об этом сообщил аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов в комментарии изданию "Эспрессо".

"Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой и 53% готовы дальше вести борьбу. Это несколько тревожные цифры. Однако следует заметить, что когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия неприемлемыми", — добавил он.

По данным источника, 61,8% опрошенных украинцев считают, что с Россией не нужно идти на компромиссы ради мира и что война должна закончится только в случае победы. При этом 25,9% — готовы идти на уступки ради мира.

Отмечается, что процент готовых идти на компромисс в декабре увеличился в сравнении с октябрем на 4%, а процент сторонников войны до победы уменьшился на 5%.

50,1% украинцев считают, что руководство Украины должно продолжать войну даже если западная поддержка уменьшится, 14% согласны на решение заморозить конфликт при таком сценарии, 11% — начать переговоры с РФ, 23,9% — затруднились с ответом.

"Больше всего готовы воевать даже без западной помощи на западе (61%), меньше всего — на юге (26%)", — отмечают в источнике.

Кроме того, в результате опроса было выяснено, что 93% украинцев верят в победу Украины в войне. Из них 54% видят победу в изгнании РФ и возвращение территорий по состоянию на январь 2022-го, а 22% видят победу в уничтожении российской армии и развале РФ изнутри.

"Мы с августа 2022 года регулярно ставим вопрос о том, верят ли украинцы в победу над Россией. По этим параметрам мы имеем стабильный показатель. В частности, 93% украинцев верят в победу над Россией. Мы сами удивляемся, что эта цифра уже больше года остается неизменной", — сказал Шаповалов

Уступить территории согласны около 18%. Из них 8% готовы отдать РФ Крым, 6,2% — территории, которые Украина не контролировала до 24 февраля, а 3,3% — территории, захваченные на данный момент.

Стоит отметить, что на официальном сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерева на момент публикации материала не публиковали результаты выше представленного социсследования.

Напомним, что в Украине обнародовали результаты соцопроса на тему "Война, мир, победа, будущее", который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года. Его результаты указывают, что украинцы не готовы идти на территориальные уступки с РФ и отказываться от НАТО.