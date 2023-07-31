Ночной обстрел Харькова: ВС РФ атаковали ракетами С-300, есть пострадавший (фото)

По информации областной прокуратуры, ракеты С-300 повредили складское помещение в юго-западном районе Харькова, спровоцировав пожар.

31 июля армия РФ обстреляла Харьковскую область ракетами С-300. Несколько ракет попали по областному центру — пострадал человек. О деталях обстрела говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Враг запустил несколько ракет С-300, отметил представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, удары нанесли по Новобаварскому району Харькова и по пгт. Великий Бурлук Купянского района. Место пуска — Белгородская область РФ.

Точное количество ракет Чубенко не назвал. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, было слышно два прилета.

В областном центре произошло попадание по нежилому складскому помещению коммерческого предприятия. На месте инцидента начался пожар — огонь охватил площадь 200 кв. м.

Пострадал один человек, утверждает спикер, — это мужчина, который находился неподалеку от склада.

Правоохранители также опубликовали несколько кадров с места удара:

удар С-300 полностью разрушил здание;

Последствия обстрела С-300

работники ГСЧС работали на месте попадания и потушили открытый огонь.

ГСЧС — на месте удара

Отметим, по словам Генштаба ВСУ, враг ежедневно наносит удары по приграничным районам Харьковщины. В частности, за прошедшие сутки от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали Волчанск и Бударки (оба населенных пункта — в 6-7 км от границы). Также продолжаются бои под Купянском — украинские бойцы держат оборону, говорится в сообщении командования.

Напоминаем, военный обозреватель Константин Машовец проанализировал попытки наступательных действий ВС РФ в направлении Купянска. По мнению обозревателя, на этом отрезке фронта врагу не удалось продвинуться, зато пришлось проводить "срочную перегруппировку", чтобы противостоять Силам обороны.

Между тем представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подытожил, какую же силу собрали россияне для возобновления продвижения на Харьковщину. По его словам, речь идет о 100 тыс. военных и почти тысяче танков.