Катастрофа под Купянском — миф и паника. Как следует реально оценивать то, что там происходит

В последние дни много говорят о "катастрофе под Купянском" в связи с прорывом россиян. Военный эксперт Константин Машовец объясняет, почему катастрофы нет и близко, а прорыв врага обречен на провал

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Кое-что о "Купянской катастрофе", или немного диванной аналитики

На Купянском направлении, как мы с вами и предполагали, уважаемые читатели, ситуация оказалась не такой однозначной, как уже кто-то поспешил "громко заявить" в социальных сетях о катастрофе украинской обороны и "прущих на Боровую" россиянах.

Оказалось, что ввод противником в бой главных сил 4-й "кантемировской" танковой дивизии (тд) по направлению Райгородка — Первомайское на самом деле, не очень, скажем так, удачное решение. Судя по всему, мое позавчерашнее мнение по этому вопросу, совпало со вчерашним мнением российского командования. В результате чего случилось, по крайней мере 2 вещи:

передовые подразделения 13-го танкового полка (тп) противника, которые до этого продвинулись западнее с. Надежда, были вынуждены отойти на рубеж Надежда — Сергиевка

в свою очередь, передовые подразделения 423-го мотострелкового полка (мсп) противника сделали то же самое в районе с.Новоегоровка, оставив район северо-западнее села и временно прекратив атаки на с.Твердохлебово.

Очевидно, что если бы "наступление развивалось успешно", обе тактические группы противника уже сомкнули бы свои смежные фланги где-то по линии Сергиевка — Новосергиевка... Пока, противнику приходится действовать по двум разнесенным направлениям — на Первомайское и на Твердохлебово... причем, не так чтобы очень быстро и стремительно. Что, кстати, и принудило его к внезапной перегруппировке сил и средств, вот так прямо посреди своего "ошеломительного наступления"...Оно вылилось в развертывании на направлении "главного удара" дополнительно подразделений 752-го мсп противника и подтягивание в полосу 423-го мсп, подразделений 15-й омсбр.

Думаю, в ближайшее время, противник все же возобновит свои атаки в сторону с.Твердохлебово и с.Копанки.

Кроме этого, стоит ожидать атаки противника из района с.Родниковое в сторону с.Андреевка (вероятно, противник введет в бой по этому направлению подразделения 12-го тп, поддержанные батальоном БАРС-9), ну и по обоим флангам с.Новоселовское, очевидно, продолжит свои атаки тактическая группа из подразделений 7-го мсп и 27-й омсбр противника по направлению на с.Берестовое и с.Стельмаховка.

Но, в целом, как по мне, характеризовать положение на направлении Боровая и Купянск, как "критическое" или "крайне тяжелое", еще преждевременно по двум причинам...

Это лишь начальный этап оперативно-тактического наступления противника на этих направлениях. Самое "интересное" начнется, когда противник начнет наступать непосредственно на Купянск, а не на Боровую...

Исходя из состава ударных оперативно-тактических группировок противника, которые он сосредоточил и развернул на Купянском направлении и по направлению на г. Боровая, его командование рассчитывает добиться выполнения поставленных целей применением исключительно тактических и оперативных резервов. Но дело в том, что их банально не хватает для достижения тех целей, которые оно ставит перед собой...

Если на тактическом уровне, у него еще есть где-то по 4-5 батальонов на каждое направление\участок (да и то, значительная часть их это — "барсики", "мобрезерв", "тер-войска" или вообще "Шторм-Z"), то в оперативном резерве на всю ГВ "Запад"... есть 2 мотострелковых полка 18-й мсд 11-го АК — 79-й и 275-й мсп.

Россия бросает в бой последние резервы — но их не хватает Фото: delo.ua

В связи с этим возникает один закономерный вопрос...

Ну хорошо, допустим, что противник прорвет оборону ВСУ, как по направлению на Боровую, так и дальше — на Купянском направлении... но чем, в таком случае, российское командование собирается "развивать успех", или, например, штурмовать собственно Купянск-Вузловой и г.Боровая... двумя мсп?

Вот вам пример...

Сейчас, дополнительно ввести в бой на направлении на с.Стельмаховка противник может исключительно только 11-й танковый полк 18-й мсд... а по направлению на с.Чернещина или с.Первомайское — не более 2-х сводных тактических отрядов 24-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН), что, кстати, само по себе является "тактическим извращением".

То есть вместе на направлении "главного удара" противник имеет возможность дополнительного усиления в размере до 5-и мотострелковых (условно) и танковых батальонов, это в полосе шириной около 30 км по прямой... Это примерно по 6 км на батальон в реале (при норме, "по учебнику", ширины полосы наступления батальона — от 600 м до 1 км по фронту). То есть, становится понятно, что даже тактических резервов у противника, как говорится... "под обрез".

На сегодняшний день в полосе своего наступления на Боровую противник сосредоточил где-то приблизительно до 120-150 исправных танков и около 420-430 ББМ (это — всех типов и во всех формированиях вместе, а не только на участках "прорыва"), имеет непосредственно в полосе наступления — до 110-120 единиц ствольной арты и где-то под 65-70 установок РСЗО.

Проблема противника заключается в том, что если сейчас "полностью вложиться" в прорыв к Боровой (то есть, нарастить численность личного состава и ВВТ за счет ближайших резервов, например, из состава соседних частей и соединений, пока не задействованных в наступлении), то на следующий этап (Купянск)... может возникнуть "дЫфицЫт", причем, как штурмовой пехоты в составе резервного компонента, так и ВВТ...

Особенно в условиях, когда ВСУ "рвут" Бахмутский район обороны противника и давят в Южной операционной зоне, поэтому оттуда "в качестве усиления" на север также много не натаскаешь. Тем более, что это и рискованно с оперативной точки зрения.

А вся эта "гениальная операция" по выходу на рубеж р.Оскол, без именно Купянского этапа, будет лишена всякого смысла... Даже, сам по себе, гипотетический прорыв противника к г.Боровая, в таком случае, будет лишен всей своей выгоды. Он просто станет очередным этапом "распыления ресурсов".

Пару недель назад, когда противник только заканчивал этап оперативного развертывания своих группировок на Купянском направлении, я писал о стратегической ошибке российского командования, но тогда я ее не назвал

Так вот, я сегодня ее назову (уже можно). Российское командование, по моему ну-у-у очень субъективному мнению, ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении... и очень скоро, оно эту ошибку почувствует в полной мере...

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