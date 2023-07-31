Мобилизация в Украине с 1 августа: ужесточат ли правила призыва в армию

В Украине были введены изменения в сфере бронирования сотрудников, а у срочников теперь появится возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжают свое действие до 18 ноября 2023 года для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы в период военного положения. Однако с 1 августа ожидаются некоторые изменения и нововведения в системе мобилизации. Фокус пишет о том, что важно знать.

Военное положение и раздача повесток

Продление срока действия военного положения: решением Верховной Рады была военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были продлены на 90 суток — до 18 ноября 2023 года.

Раздача повесток военнообязанным: процесс выдачи повесток военнообязанным гражданам, пригодным к службе в Вооруженных Силах Украины, будет продолжаться и в августе. В этот период выделяют три вида повесток: повестку для уточнения данных, повестку на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.

Новые правила мобилизации

С августа также вступят в силу новые правила мобилизации. Вот, что изменится:

Добровольная мобилизация: в конце июля вступил в силу закон, позволяющий военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными. Это касается лиц, срок военной службы которых закончился в период действия военного положения, но военная служба была продлена сверх установленных сроков, и которые прослужили не менее шести месяцев в период военного положения.

Изменение условий бронирования работников: перечень сфер, в которых могут быть забронированы работники для прохождения воинской службы, был расширен, и были установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критической важности.

Отсрочка по уходу за родственниками: введены изменения в сфере предоставления отсрочки от службы для лиц, которые ухаживают за родственниками. Теперь отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных обеспечить уход за человеком с инвалидностью. Предыдущее право на отсрочку имели граждане, чьи жены, один из родителей или родители жены имеют инвалидность I или II группы.

Напомним, Фокус публиковал информацию об изменениях с 1 июня, касающихся военного учета и уведомления граждан, а также рассказал о том, какие нововведения произошли для военнообязанных.