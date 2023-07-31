Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло, среди погибших есть ребенок (фото, видео)

Российские ракеты частично разрушили многоэтажку, а на месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами находятся гражданские.

В результате удара ВС РФ по жилому дому в Кривом Роге погибли четверо гражданских людей, еще двое — с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. О деталях очередного обстрела россиян говорится в Telegram-канале Днепропетровской ОГА.

Сначала глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил о 33 пострадавших от удара РФ, среди которых есть несовершеннолетние. Большинство полученных ранений — резаные и рваные раны, переломы, минно-взрывные травмы.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар нанесли баллистическими ракетами. Сейчас информация об использовании баллистики предварительная — когда найдут обломки ракеты, тогда узнают о типе снаряда.

Позже Сергей Лысак сообщил, что количество погибших возросло. По его словам, уже известно о четырех погибших, среди них — 10-летний ребенок. Спасателям удалось вытащить из-под завалов четырех человек, из них одного ребенка.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что возросло количество раненых — теперь их 34. Под завалами, предполагают, может находиться еще 8 человек.

Отметим, министр МВД Игорь Клименко сообщил об ударах двух российских ракет по Кривому Рогу. На фотографиях с места событий видно, что ракеты полностью разрушили пять угловых квартир многоэтажки — с 4 по 8 этажи.

Дом в Кривом Роге после попадания российской ракеты после попадания в него

На месте удара возник пожар, который потушили работники ГСЧС.

ГСЧС — работа в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистики по Кривому Рогу. По словам главы государства, террор, который устроила Россия, украинцев не сломает.

Напоминаем, в ночь с 30 на 31 июля ВС РФ ударили по Харьковской области. Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, россияне использовали ракеты С-300, которые попали в склад частного предприятия на окраине областного центра.

Накануне, 30 июля, враг ударил по острову Змеиному. Пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, для чего россияне это делают: чтобы напугать судовладельцев, которые будут пытаться войти в украинские порты.