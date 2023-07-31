Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло, среди погибших есть ребенок (фото, видео)
Российские ракеты частично разрушили многоэтажку, а на месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами находятся гражданские.
В результате удара ВС РФ по жилому дому в Кривом Роге погибли четверо гражданских людей, еще двое — с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. О деталях очередного обстрела россиян говорится в Telegram-канале Днепропетровской ОГА.
Сначала глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил о 33 пострадавших от удара РФ, среди которых есть несовершеннолетние. Большинство полученных ранений — резаные и рваные раны, переломы, минно-взрывные травмы.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар нанесли баллистическими ракетами. Сейчас информация об использовании баллистики предварительная — когда найдут обломки ракеты, тогда узнают о типе снаряда.
Позже Сергей Лысак сообщил, что количество погибших возросло. По его словам, уже известно о четырех погибших, среди них — 10-летний ребенок. Спасателям удалось вытащить из-под завалов четырех человек, из них одного ребенка.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что возросло количество раненых — теперь их 34. Под завалами, предполагают, может находиться еще 8 человек.
Отметим, министр МВД Игорь Клименко сообщил об ударах двух российских ракет по Кривому Рогу. На фотографиях с места событий видно, что ракеты полностью разрушили пять угловых квартир многоэтажки — с 4 по 8 этажи.
На месте удара возник пожар, который потушили работники ГСЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистики по Кривому Рогу. По словам главы государства, террор, который устроила Россия, украинцев не сломает.
Напоминаем, в ночь с 30 на 31 июля ВС РФ ударили по Харьковской области. Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, россияне использовали ракеты С-300, которые попали в склад частного предприятия на окраине областного центра.
Накануне, 30 июля, враг ударил по острову Змеиному. Пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, для чего россияне это делают: чтобы напугать судовладельцев, которые будут пытаться войти в украинские порты.