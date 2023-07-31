"Террор нас не сломает": Зеленский отреагировал на ракетный удар по родному Кривому Рогу (видео)

По словам президента, в последнее время противник активно бьет по мирным городам и забирает жизни людей. После утреннего обстрела 15 человек получили ранения, а сотрудникам ГСЧС удалось спасти ребенка 2013 года рождения.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы мирных городов российскими оккупантами в начале рабочей недели. Террор со стороны Кремля продолжается. Об этом он написал в своем Telegram-канале 31 июля.

На опубликованных кадрах можно увидеть первые минуты после того, как Российская Федерация нанесла ракетные удары по украинской инфраструктуре в южных регионах страны.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами окупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также подтвердил информацию о том, что под завалами могут находиться еще люди и в каком они состоянии — неизвестно. На месте работают спасатели и все необходимые службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

После ракетных атак президент Украины провел разговоры с Министерством внутренних дел (МВД) и Службой безопасности Украины (СБУ), которые должны будут также заняться трагедией.

"В последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", — добавил Владимир Зеленский.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также добавил, что Российская Федерация вне зависимости от времени суток уничтожает дома и забирает жизни мирных жителей. Им без разницы, это день, ночь или утро — цель одна у противника.

"Циничное убийство гражданских людей – это преступление, за которое Россия должна понести справедливое наказание", — подытожил Дмитрий Лубинец.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поделились новыми подробностями обстрела ВС РФ в Кривом Роге. Благодаря усилиям спасателей удалось спасти ребенка 2013 года рождения и еще 15 человек пострадало.

Сейчас сотрудники ГСЧС пытаются справиться с пожаром и и эвакуируют местное население из района, попавшего под обстрел.

"Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Пострадали 3 человека", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Россия обстреляла предварительно баллистическими ракетами Кривой Рог. Взрывы зафиксированы в жилом доме и учебном заведении. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что под завалами могут находиться люди, минимум один человек погиб.