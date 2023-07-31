"Маневры, а не лобовые атаки": Украина ежедневно отвоевывает территории под Бахмутом, — CNN

По словам спикера Сергея Череватого, Силы обороны придерживаются тактики медленного, но уверенного прогресса.

Силы обороны постепенно, но ежедневно продвигается в районе разрушенного города Бахмут. Об этом сообщает CNN.

Бахмут для президента РФ Владимира Путина имеет невысокую стратегическую ценность, однако большую символическую ценность. Сейчас, как сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, украинские войска постепенно продвигаются вперед. Бойцы отвоевывают от нескольких сотен метров в день до километров еженедельно.

"Это тактика медленного, но уверенного прогресса. Мы осознаем, что имеем сопоставимые силы и средства, а иногда противник превосходит нас по численности. Мы используем тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак. И так мы постепенно продвигаемся вперед", — заявил Череватый.

ВСУ постоянно продвигаются под Бахмутом Фото: deepstatemap.live

Также он сообщил о ситуации вблизи — Лимано-Купянского и в Серебрянском лесу в Луганской области. Оккупанты продолжают держать огромные силы на этих двух направлениях, около 100 тысяч войск. Продолжаются постоянные бои, но несмотря на важность направления для РФ, враг несет потери.

Напомним, 29 июля в ВСУ заявили, что оккупанты потеряли на Бахмутском направлении больше, чем СССР за все время Афганской войны.

28 июля аналитики ISW заявили, что ВСУ добились тактически значимых успехов возле Бахмута.