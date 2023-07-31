Стимул идти воевать: Путин в 10 раз увеличил штрафы за неявку в военкомат

По данным росСМИ, президент РФ подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, утвердил увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины и за несообщение военкомату необходимых сведений. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Сообщается, что Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно новому закону, размер штрафов теперь составит до 30 тысяч рублей, в то время как ранее предусматривалось штрафование в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей за данное нарушение.

Также в РФ увеличили наказание за другие правонарушения, связанные с воинским учетом, за которые раньше грозил штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей:

штраф за несообщение в военкомат актуальных данных о гражданине (семейное положение, образование, работа, место жительства) составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;

штраф за уклонение от медицинского обследования − от 15 до 25 тысяч рублей;

штраф за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета − от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Кроме того, этот документ вводит штрафы до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.