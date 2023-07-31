"Контрнаступление — это военное чудо": ВС РФ не помогает минирование в три слоя, — Маляр (видео)

В Минобороны объяснили, что продвижение Сил обороны затрудняет "безумная" оборона российских оккупантов. В частности, захватчики укрепляют позиции в лесопосадках бетоном и не жалеют авиабомб даже на села.

Украинские войска освобождают земли, ранее захваченные российскими оккупантами, даже несмотря на подготовленную врагом оборону и преимущество в вооружении. Об этом в интервью телеканалу "Мы — Украина" 30 июля рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Она назвала контрнаступление Сил обороны "украинским военным феноменом", ведь бойцам удается продвигаться на востоке и юге несмотря на отсутствие преимущества в количестве личного состава и оружия. Чиновница отметила, что даже несмотря на наступательные действия потери Украины меньше потерь врага. По ее словам — это заслуга профессионализма воинов и планирования каждой операции с целью сохранить как можно больше людей.

"Поэтому мы не видим с вами тот экшн, который ожидают, потому что мы движемся исключительно с целью сохранить наших людей", — подчеркнула Маляр.

Заместительница министра объяснила, что успех войска следует оценивать не только в пройденных километрах, но и учитывать уничтожение ресурсов противника. В частности, по ее словам, еженедельно Силам обороны удается ликвидировать сотни российских захватчиков и десятки складов с их боеприпасами.

Чиновница отметила, что продвижение осложнено подготовленной ВС РФ обороной, в частности оккупанты укрепляются бетоном даже в лесных посадках. Она рассказала, что защитники сталкивались даже с заминированием земель в три слоя. Кроме того, украинских бойцов обстреливают из минометов, артиллерии и авиации, в которой враг сейчас имеет преимущество.

"К примеру, там где я была, если мы заходим в небольшой населенный пункт, скажем, село, то они даже там тратят авиационные бомбы и бьют туда. Потому что у них этот ресурс есть", — сказала Маляр.

Она подчеркнула, что даже при таких условиях ВС РФ не продвигаются. В частности, попытки оккупантов получить успехи на Марьинском и Авдеевском направлениях — тщетны благодаря усилиям Сил обороны.

"На самом деле там ежедневно абсолютный ад для врага, и на самом деле там нет новостей благодаря нашим бойцам, которые их там не пропускают", — заявила заместительница главы Минобороны.

Она отметила, что сопротивление российских захватчиков — "безумное", но украинские защитники в отличие от вражеских войск продвигаются на передовой.

Интервью с заместительницей главы Минобороны Анной Маляр

Напомним, боец с позывным "Призрак" рассказал, что украинским снайперам удалось уничтожить более 500 российских оккупантов в районе Бахмута. Защитник подчеркнул, что от вражеской артиллерии можно спрятаться, а от снайпера — нет.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на передовой произошло 20 боевых столкновений между Силами обороны и ВС РФ. Однако защитники продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском и Марьинском направлениях.