Несмотря на угрозы РФ: израильский корабль первым прорвал морскую блокаду Украины, — СМИ

По информации журналистов, судно Ams1 начало свой путь из израильского порта Ашдод и открыто указало пункт назначения как Украина.

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду российских войск в Черном море. Несмотря на угрозы со стороны РФ, Ams1 входит в украинскую ветку Дуная. Этот корабль стал первым, который прорвал морскую блокаду ВС РФ после бомбардировки порта Рени 25 июля. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Корабль Ams1 открыто указал пункт назначения как Украина

По информации журналистов, судно начало свой путь из израильского порта Ашдод и открыто указало пункт назначения как Украина. В дальнейшем судно пересекло Черное море прямым курсом.

Судно начало свой путь из порта Ашдод

Сообщается, что и другие корабли — Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, происхождение которых указано как Греция и Турция/Грузия, — следуют примеру израильского судна и собираются встать на якорную стоянку на Дунае.

Их безопасность обеспечивает американский противолодочный самолет P8 Poseidon, который дозаправляется в воздушном пространстве Румынии.

Дополнительную информацию относительно передвижения кораблей обеспечивает разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

Американский противолодочный самолет P8 Poseidon и разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4 в Черном море

Украинское зерно — по Адриатике

Украина договорилась с Хорватией о том, чтобы использовать хорватские порты на Дунае для экспорта украинского зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, проведя встречу со своим коллегой из Загреба Горданом Грлич Радманом.

По словам Кулебы, есть договоренности об использовании хорватских портов на Дунае для транспортировки украинского зерна через Адриатическое море.

Напомним, что в Евросоюзе не знают, как сократить стоимость поставок зерна из Украины. Отмечается, что нужные средства могут появиться только после пересмотра текущего бюджета. На это уйдут месяцы, а осенний урожай кукурузы уже скоро.

Также сообщалось, что РФ накапливает силы для новых ударов по югу Украины.