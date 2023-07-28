Россия накапливает силы для нанесения новых ударов на юге Украины, — Гуменюк

Спикер ОК "Юг" сообщила, что оккупанты, вероятно, установили дополнительные мины на подступах к украинским портам. Об этом свидетельствует большое количество мин, которые были вынесены штормом к черноморскому побережью.

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Россия накапливает силы на юге для новых ударов по портам и другой прибрежной инфраструктуре Украины. Поступает информация, что оккупанты установили дополнительные мины на подступах к украинским портам. Об этом 28 июля в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг очевидно накапливает силы, чтобы усилить атаки там, где хочет достичь преимущества. Речь идет о портах, черноморской акватории — там, где они хотят господствовать. Из радиоперехватов мы слышим, как они предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", — сказала Гуменюк.

Для этого россияне минируют дополнительные участки. И хотя украинская сторона пока не заметила конкретных действий в этом направлении, однако возможные последствия минирования уже ощущаются.

"Мощный шторм способствовал тому, что на побережье и непосредственно на прибрежную полосу вода с собой принесла очень много мин. За прошедшие двое суток более 10 таких мин взорвались и только две из них были уничтожены контролировано", — отметила Гуменюк.

По ее словам, опасность подрыва мин связана не только со штормом, а с тем что мин стало больше.

Кроме того пресс-секретарь Сил обороны рассказала о ситуации на Кинбурнской косе, где российские захватчики оборудуют огневые позиции за домами местных жителей и минируют подходы к населенным пунктам.

"Когда они выводят на позиции артиллерию и системы залпового огня, мы отрабатываем по ним своей артиллерией, в связи с чем морально-психологический дух того контингента, который находится на Кинбурнской косе сильно упал в последнее время, потому что они чувствуют, что находятся в опасности", — сказала Гуменюк добавив, что у россиян на этом участке проблемы с ротацией и численностью личного состава.

Напомним, американские эксперты дают сдержанные оценки тому, что новое продвижение украинских войск 26 июля в западной части Запорожской области проводится с использованием уже основных силы, готовившихся к контрнаступлению. По мнению аналитиков ISW, ВСУ на Запорожском направлении могут создать плацдарм для последующего контрнаступления.