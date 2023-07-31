"Он умрет": Зеленский оценил действия Путина и вероятность завершения войны (видео)

Зеленский отверг возможность дальнейшего влияния кремлевского диктатора на ситуацию, поскольку он не способен в будущем принимать важные решения.

Глава Кремля Владимир Путин не выдержит ни 30 лет, ни 10 лет, потому что просто умрет. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Globo высказался о дальнейшем развитии событий в войне с Россией.

Он отметил, что все действия российских захватчиков на поле боя говорят о том, что РФ уже не может полностью оккупировать Украину и уничтожить. Глава государства дал понять, что желания оккупантов не реализуются, поскольку уже и сами осознают, что не способны больше сделать это.

Зеленский отверг вероятность дальнейшего влияния кремлевского диктатора на ситуацию. Украинский лидер обратил внимание, что темп войны в Сирии, соблюдаемый Путиным, резко отличается с тем, какой сейчас есть в Украине.

"И потому он не выдержит 30 лет. Он умрет – это понятно абсолютно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже", – высказался о Путине украинский политик.

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Президент Украины не исключает, что Россия может снова вернуться к вопросу оккупации украинских территорий. Для этого захватчикам нужно время. Для атаки врагу нужно накопить ресурсы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-нибудь в мире. В ответ Украина должна демонстрировать бездействие.

"Украина не будет молчать все это время – Украина будет действовать", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что украинский народ проходит через значительные испытания и страдания. По его словам, сформировалось поколение этой войны, а люди, которые живут в Украине, являются его ядром.

Напомним, 31 июля Зеленский отреагировал на ракетный удар по родному Кривому Рогу, в результате которого погибли и пострадали. Он заявил, что захватчики не сломят волю украинского народа.