До конца года 30% руководителей ТЦК будут заменены ветеранами, – Минобороны (видео)

По словам замминистра обороны Александра Павлюка, военкоматы возглавлять будут те люди, которые не могут дальше воевать из-за полученных ранений.

В Министерстве обороны Украины планируют до конца года заменить 30% лиц, занимающих руководящие должности в Территориальных центрах комплектования, на ветеранов. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона 31 июля.

Александр Павлюк указал на то, что военкоматами в Украине руководят люди, у которых нет боевого опыта. По его словам, в Минобороны планируют заменить часть руководителей ТЦК ветеранами.

"Над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", — сказал замглавы оборонного ведомства.

Александр Павлюк о руководящем составе ТЦК (04:05)

Как отмечает Александр Павлюк, упомянутые должности могут занять граждане, которые не могут продолжать воевать из-за ранений. Он также подчеркнул, что процесс замены не будет быстрым, так как эти люди должны хотеть работать в ТЦК, а также пройти подготовку.

По словам замглавы Минобороны, работа по замене сотрудников в военкоматах уже идет. Так, роты охраны ТЦК уже заменены ветеранами на 50-70%.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное — это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", — подытожил Александр Павлюк.

Напомним, 26 июля Александр Павлюк заявил, что комиссия от Министерства обороны Украины начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Нарушителей обещают выявлять и наказывать.

Еще мы сообщали, что 25 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову. Правоохранительные органы предлагали арестовать фигуранта с правом выхода под залог в 150 млн грн.