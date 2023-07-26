Вручено уже более 20 подозрений: в Минобороны серьезно взялись за военкомов и ТЦК

Созданные рабочие группы от Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращения граждан, поступившие на "горячую" линию.

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В Украине комиссия от Министерства обороны Украины начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Нарушителей обещают выявлять и наказывать. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

По его словам, проверки военкоматов затеяли для того, чтобы улучшить их работу, выявить ошибки, восстановить справедливость, а нарушителей привлечь к ответственности.

"Созданные рабочие группы от Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращения граждан, поступившие на горячую линию и по другим каналам. Продолжается работа над предложениями изменений в нормативно-правовые акты. Кроме этого, в приоритете — цифровизация работы центров комплектования. Относительно обратной связи, которую мы получаем от граждан. Принято более 2300 обращений. Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП — от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", — сообщил Павлюк.

Он отметил, что правоохранители со своей стороны проверяют руководящий состав ТЦК и СП, а НАПК сформировало базу из руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни.

Государственное бюро расследований со своей стороны расследует 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек — направлено в суд.

Александр Павлюк отметил, что граждане, которые столкнулись с проблемами при взаимодействии с ТЦК и СП, могут обращаться в Минобороны.

Контакты:

- 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);

- электронная почта [email protected];

- чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Напомним, что в Киеве задержали бывшего одесского военкома. Экс-начальник областного ТЦК Евгений Борисов скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.

Напомним, 28 июня стало известно, что одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности. После увольнения Евгения Борисова с должности начальника Одесского областного тТЦК и СП его обязанности были возложены на заместителя начальника этого центра.

По информации журналистов, члены семьи Борисова во время войны приобрели недвижимость в Испании. В частности, у его матери в собственности появилась вилла за €3 млн, а у жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько дорогих машин.