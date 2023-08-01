Беларусь хочет заключить с Ираном сделку о производстве БПЛА Shahed, – ISW

Министры обороны двух стран накануне подписали соглашение о военном сотрудничестве. Аналитики не исключают, что во время переговоров топ-чиновники также обсуждали закупку и производство вооружения.

Иран и Республика Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 31 июля.

Как отмечают американские аналитики, на фоне войны в Украине, которую Минск и Тегеран поддерживают, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл с визитом в Иран.

Глава белорусского оборонного ведомства встретился со своим иранским коллегой бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани. Министры Беларуси и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании и плана двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

По данным аналитиков, министр обороны Ирана Реза Аштиан ответственен за переговоры о военных закупках и продажах. Взирая на это, в ISW полагают, что в рамках Хренин и Аштиани могли говорить о соглашениях, связанных с оружием.

"Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на территории Беларуси после первоначальных сообщений о том, что Иран пытался преобразовать завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству Shahed", — отметили авторы отчета.

Информационное агентство Исламской Республики пишет, что встреча Хренина и Аштиани способствовала обмену мнениями по вопросам, "представляющим взаимный интерес". Министр обороны Ирана отметил, что "Беларусь занимает особое место во внешней политике Ирана".

Напомним, что по данным СМИ от 6 июля, в Татарстане, в городе Елабуга, уже собирают иранские дроны-камикадзе Shahed и завозят туда специалистов. БПЛА в РФ делают из уже готовых комплектующих, но вскоре россияне планируют наладить производство собственных комплектующих и боеголовок.

Мы также писали 24 июля о том, что в российском колледже "Алабуга Политех", расположенном в республике Татарстан, несовершеннолетних студентов привлекают к сборке беспилотных летательных аппаратов Shahed.