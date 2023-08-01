Тяжелые бои под Сватово и контратаки ВС РФ в районе Старомайорского: карта боев от ISW (фото)

По данным американских аналитиков, украинские войска достигли успехов в Запорожской области и, вероятно, вскоре освободят село Урожайное в Донецкой области.

В течение 31 июля, украинские вооруженные силы провели контрнаступательные операции на, по крайней мере, трех участках фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 31 августа.

Аналитики со ссылкой на российские источники указали, что украинские войска продолжали наступать на участках к северо-западу и юго-западу от Бахмута, в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, а также на западной части Запорожской области.

Ситуация на фронте — Луганское направление

По сообщению ISW, 31 июля российские вооруженные силы продолжили наступательные действия в районе Сватово и, как сообщается, добились некоторых не подтвержденных успехов. Согласно заявлению украинского Генерального штаба, российские войска предприняли неудачные наступательные операции к востоку от Берестова (на расстоянии 20 км к северо-западу от Сватово) и в районе Новоселовского (на расстоянии 14 км к северо-западу от Сватово).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска пытались продвинуться к югу от Новоселовского и вытеснить украинские войска за реку Оскол, что протекает к западу от Сватово.

Ситуация на фронте — Луганское направление Фото: ISW

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Куземовки (на расстоянии 13 км к северо-западу от Сватово). Информация одного из российских блогеров свидетельствует о том, что российские войска продвинулись до береговой линии реки Оскол, в то время как другие блогеры сообщают о тяжелых боях в районе Новоселовского, Новоегоровки (на расстоянии 15 км к юго-западу от Сватово) и Надии (на расстоянии 13 км к юго-западу от Сватово).

Вместе с тем Министерство обороны РФ утверждает, что 31 июля украинские войска якобы совершили неудачную атаку в районе Новоселовского.

Также в ISW сообщают, что 31 июля российские вооруженные силы продолжили наступательные операции в районе Кременной и, предположительно, достигли некоторых не подтвержденных успехов. Представитель российского Центра объединенных сил сообщил, что российские войска якобы захватили восемь украинских опорных пунктов на рубежах Райгородка (на расстоянии 35 км к северо-западу от Кременной) и Червонопопивка (на расстоянии 5 км к северо-западу от Кременной).

Несколько российских блогеров утверждают, что российские войска продвинулись в районе Серебрянского леса (на юго-западе от Кременной) в направлении Лимана. Один из российских блогеров также сообщил, что ВС РФ пытались атаковать Белогоровку (на расстоянии 10 км к югу от Кременной) с юго-востока, но безуспешно.

По данным российских источников, 31 июля украинские войска предпринимали несколько неудачных контратак на запад и юг от Кременной. Министерство обороны РФ заявляет, что российские войска успешно отразили попытки украинских атак в районе самой Кременной, Куземовки (2 км к юго-западу от Кременной), Белогоровки, Берестового (на расстоянии 30 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). Российские блоггеры также утверждают, что украинские войска безуспешно контратаковали в районе Серебрянского леса, и один из российских источников отмечает, что украинские войска стабилизировали линию обороны в районе Дибровы (5 км на юго-запад от Кременной) после переброски резервных сил в этот район.

Отмечается, что вдоль линии Авдеевка — Донецк украинские войска не проводили заявленных или подтвержденных наземных атак в тот же день, 31 июля.

Ситуация на фронте — Донецкое направление

По данным американских аналитиков, в течение 31 июля ВСУ активизировали контрнаступательные действия в районе Бахмута, однако не было подтвержденных или заявленных успехов. По данным российских "военкоров", украинские войска провели наземные атаки к северо-западу от Бахмута в районе Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу), а также продолжаются тяжелые бои к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки (9 км к юго-западу) и Клещиевки (6 км к юго-западу). Сообщается, что в боях в районе Бахмута участвуют бойцы 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ) и 4-й бригады "ЛНР".

Ситуация на фронте — Донецкое направление Фото: ISW Ситуация вокруг Бахмута Фото: ISW

Однако российские силы не проводили заявленных или подтвержденных наземных атак в районе Бахмута 31 июля.

Также, в тот же день, 31 июля, российские войска осуществили наземные атаки к юго-западу от города Донецка, но не добились заявленных или подтвержденных успехов. Согласно украинскому Генштабу, российские войска безуспешно атаковали в районе Марьинки и Победы (на юго-западной окраине Донецка). Один из российских "военкоров" утверждает, что российские войска проводили штурмовые операции в районе Марьинки, однако они также завершились неудачей.

При этом отмечается, что вдоль линии Авдеевка — Донецк украинские войска не проводили заявленных или подтвержденных наземных атак.

Ситуация на фронте — южное направление

Как отмечают аналитики ISW, на южном направлении, основной задачей для ВС РФ является удержание передовых позиций и защита тыловых районов от ударов украинских войск.

Сообщается, что 31 июля ВСУ продолжали наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и добились лишь незначительных успехов.

При этом Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что российские войска, включая 247-ю воздушно-десантную дивизию (ВДВ), якобы успешно отразили наземные атаки украинских войск в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В то же время некоторые российские блогеры продолжали спорить о статусе Старомайорского, однако другие признавали, что населенный пункт контролируется украинскими войсками.

Ситуация в районе Времевки Фото: ISW Ситуация в районе Пятихаток и Работино Фото: ISW

Есть также упоминания о том, что российские войска отошли на позиции на северном (левом) берегу реки Мокрые Ялы к югу от Старомайорского, чтобы защититься от возможных украинских наступательных действий дальше на юг, в то время как украинские войска продвинулись в районе Приютного (15 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Также отмечается, что продолжаются бои в районе трассы Т0518 между Урожайным и Великой Новоселкой, а само Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) защищается российским оперативно-тактическим боевым соединением "Каскад" "ДНР".

Один из российских блогеров выразил обеспокоенность относительно способности России защитить Урожайное и предположил, что украинские войска могут захватить этот населенный пункт в течение следующих трех дней.

Кроме того, по имеющимся данным, 31 июля украинские вооруженные силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и добились определенного прогресса. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на неустановленном направлении в районе Малой Токмачки (6 км к юго-востоку от Орехова) и Работино (10 км к югу от Орехова). В то время как российские блогеры утверждают, что ВС РФ успешно отразили ограниченную механизированную атаку украинских войск в районе Работино, а также более мелкую наземную атаку на линии Пятихатки-Жеребянки (23-26 км к юго-западу от Орехова).

Напомним, 31 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что несмотря на подготовленную вражескую оборону и преимущество в вооружении, украинские вооруженные силы успешно освобождают земли, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.