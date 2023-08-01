ИИ на службе военной медицины: Пентагон ищет решения проблемы диагностики травм у солдат

Минобороны США запрашивает информацию о новых технологиях, которые позволят на ранней стадии диагностировать, а затем проводить лечение и мониторинг черепно-мозговых травм у военнослужащих.

Министерство обороны США рассматривает возможность привлечения технологии искусственного интеллекта (ИИ) для решения проблем диагностирования черепно-мозговых травм (ЧМТ) у американских военнослужащих. Для этого Пентагон обратился в Консорциум медицинских технологий (MTEC) с просьбой предоставить новые технологии, которые могут помочь в обнаружении, диагностике и лечении подобных случаев. Об этом сообщает издание Defence One.

Запрос о наличии новых технологий по диагностированию ЧМТ был подан в преддверии совещания State of the Technology Meeting которое запланировано на начало 2024 года и будет посвящено нейротравмам.

"Сложная патофизиология ЧМТ до конца не изучена, широкие определения и устаревшая классификация на легкую, среднюю и тяжелую травму существенно затрудняют наши возможности по лечению пациентов с этим диагнозом", — говорится в уведомлении.

Предполагается, что технологии ИИ позволят диагностировать ЧМТ на ранней стадии, после чего реализовать лечение, мониторинг и ведение пациентов в острой фазе заболевания. Это в свою очередь повысит эффективность лечения и восстановления военнослужащих и снизит осложнения после ЧМТ.

В уведомлении также предлагается подготовить документы по проекту, где будут описаны возможности опытных образцов, которые могут быть представлены на встрече State of the Technology Meeting.

В частности речь идет о привлечении ИИ к диагностике и лечению, анализу молекулярных маркеров ЧМТ, электрофизиологических маркеров ЧМТ, а также реализации "непрерывности оказания помощи от линии фронта до стационарных больниц".

Заинтересованность Пентагона в этом аспекте связана с тем, что согласно данным, от 10% до 15% всех ветеранов, участвовавших в операциях "Иракская свобода" и "Несокрушимая свобода", перенесли хотя бы одну ЧМТ во время службы. Что касается гражданского населения, то по меньшей мере 4,8 млн человек в США обращаются за медицинской помощью по поводу черепно-мозговых травм.

Ранее сообщалось, что группа исследователей использовала передовую методику ИИ, которая помогает диагностировать сердечные заболевания с повышенной точностью. Этот метод может сделать оценку состояния сердца более быстрой и точной, чем когда-либо прежде.