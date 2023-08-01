Водопровод длиной 150 км: в Кабмине рассказали, как преодолевают последствия подрыва Каховской ГЭС

В течение двух месяцев после теракта специалистам удалось проложить десятую часть труб, которые нужны для восстановления водоснабжения 1 млн человек.

Глава Государственного агентства по восстановлению Мустафа Найем сообщил о ходе строительства водопроводов, благодаря которым получат воду населенные пункты на берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Об этом чиновник рассказал в Telegram-канале.

Правительство Украины строит водопроводы благодаря поддержке проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". Указано, что будут три ветки водопроводов общей протяженностью 150 км. Воду будут брать из рек Днепр и Ингулец и доставлять в населенные пункты, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС в Днепропетровской области.

Найем назвал маршруты водопроводов:

Кривой Рог — р. Ингулец — Кряжевое. Из 27 км водопровода проложено более половины — 14 км;

Марганец — Никополь — Покров. Из 41 км проложено 3,5 км труб. На этом участке строители прокладывают трубы и проводят геодезические и земляные работы;

Запорожье — Томаковка — Марганец. Из 77 км водопровода не построено еще ни одного километра. Пока речь идет о 67 км траншей, ожидается прибытие труб.

Водопровод на Днепропетровщине

В целом можно подытожить, что строение трех веток водопровода завершено лишь на 11%: из отчета Найема следует, что проложено лишь 17,5 км труб, а воды в населенных пунктах пока нет.

Днепропетровщина — очередь за водой

Чиновник опубликовал видео, в котором рассказывается о некоторых деталях строительства. В частности указано, что срок реализации проекта — 3 месяца. Также отмечается, что при строительстве водопровода используют современные технологии и оборудование.

На видео Найема — кадры строительства водопровода:

рытье траншей;

Рытье траншей для водопровода на Днепропетровщине

прокладка труб;

Трубы для водопровода на Днепропетровщине

состояние Каховского водохранилища после российского теракта на Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище обмелело после дитрива ГЭС

Отметим, подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня 2023 года. Российское командование совершило теракт, в результате которого произошел экоцид на территории Херсонщины и Днепропетровщины. В частности, сначала началось наводнение — уровень воды местами поднялся на высоту до 5 метров. Когда уровень воды спал, существенно обмелело Каховское водохранилище, которое поставляло воду жителям правобережья на Днепропетровщине. Минагрополитики подсчитало, что украинская экономика понесла убытки в объеме 150 млрд грн.

Напоминаем, правительство Украины украло соглашение с Хорватией, воплощая программу по разминированию сельхозземель. Согласно договору, две хорватские компании откроют свои филиалы и будут выпускать технику для разминирования.

Между тем министр Кубраков рассказал детали программы еВідновлення. По его словам, правительство выделило почти 400 млн грн на финансирование мелкого ремонта поврежденного жилья. Впереди — финансирование остальных заявок на мелкий и капитальный ремонт.