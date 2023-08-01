"Добро пожаловать в Мордор": украинские бойцы рассказали о схватке за Старомайорское, — CNN

Бойцы батальона "Арей" рассказали, что противник не изменил тактику — сначала идет несколько волн атак подразделений "Шторм Z" для выявления украинских позиций, затем идут в бой более обученные и лучше экипированные солдаты.

Украинские защитники выбили противника из населенного пункта Старомайорское, однако россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции. О том как бойцы ВСУ с ожесточенными боями освободили поселок и какие задачи предстоит еще выполнить рассказали военнослужащие батальона "Арей" в интервью CNN.

Военнослужащий с позывным "Кривбасс" рассказал о подробностях боевых действий за населенный пункт, в ходе которых противник понес большие потери. По его словам, из-за ожесточенных боев в поселке не осталось ни одного уцелевшего здания, поэтому было сложно удерживать некоторые участки, особенно когда российская артиллерия била по украинским позициям.

"Когда штурмуешь под вражеским обстрелом, спрятаться негде. Это самое сложное", — сказал "Кривбасс" о разрушенной деревне.

Боец также рассказал, что в какой-то момент оккупанты внезапно покинули те руины, где они оборонялись, но после дважды пытались отбить Старомайорское небольшими группами войск.

В диалоге "Кривбасс", участвовавший в освобождении Нескучного описал стойкость и хитрость русских войск, с которыми он там сражался. Он отметил, что по подвалам сидели около 200 российских бойцов, которые не показывались целыми днями на поверхности. В результате украинские бойцы предположили, что на позициях осталось не более 70 россиян, но когда пошли вперед встретили ожесточенное сопротивление.

Также боец рассказал, что борьба за Нескучное закончилась в школе, где российские десантники оставили после себя надписи на стенах — "Любви нет". "Бог за Россию". "Добро пожаловать в Мордор".

Старомайорское после освобождения. Источник: CNN

Другой украинский военнослужащий Сергей также рассказал об упорстве российских солдат, которые сражаются за каждый населенный пункт, заставляет усомниться в утверждениях о том, что российская оборонительная линия не очень крепкая.

"Их тактика не изменилась. Они выставляют заключенных "Шторма Z" вперед без связи. Они стоят до смерти. Я не понимаю их мотивации. За что они сражаются", — рассказал Сергей.

По его словам, такие волны атак плохо экипированных новобранцев из российских тюрем, которых часто называют "пушечным мясом", используются для выявления украинских огневых позиций, чтобы более подготовленные российские солдаты могли вступить с ними в бой.

Еще один участник освобождения Старомайорского с позывным "Рева" рассказал о явном применении Россией отравляющих газов на передовой.

"Была хаотичная стрельба, чтобы выяснить, где мы находимся. Потом газ. Вы его не чувствуете. Он медленно движется у земли. Я собирал рюкзак, когда почувствовал жжение в горле и носу", — вспоминает он.

Украинские бойцы говорят, что надеются на то, что последняя линия обороны россиян будет прорвана, но пока оккупанты чувствуют, что за ними есть поддержка и резервы, они упорно обороняются.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что в столкновении за Старомайорское россияне понесли значительные потери. Из-за этого в бой отказались идти бойцы 247-й гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ.