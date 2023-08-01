Бойцы 67-й бригады ВСУ показали боевую работу МТ-ЛБ с пушкой Д-44 (видео)

Пушка 1946 года имеет калибр 85-мм и дальность выстрела до 15,8 км. Ее скорострельность составляет 20 выстрелов в минуту.

Украинские военные установили на тягач МТ-ЛБ пушку Д-44. Видео боевой работы импровизированной артиллерии опубликовал боец в TikTok.

В украинской армии продолжают экспериментировать по установке на советский тягач МТ-ЛБ различных пушек. В 67-й отдельной механизированной бригаде на машину установили 85-мм пушку Д-44. В опубликованном видео показано, как тягач сначала едет на боевую позицию, а затем бьет по оккупантам. Для того чтобы из пушки можно было эффективно вести стрельбу, в ее крыше сделали отверстия, чтобы гильзы свободно падали на землю.

Д-44 — это советская артиллерийская пушка, которая была создана еще в 1946 году. За время производства в СССР было произведено более 10 000 единиц. Максимальная дальность стрельбы пушки составляет 15,8 км со скорострельностью 20 снарядов в минуту. В украинской армии используется вместе с различными видами боеприпасов. В частности летом прошлого года были замечены польские снаряды UO-365-KW.

Напомним, 24 июля СМИ писали, что в Украине начали изготавливать новые БМП на базе МТ-ЛБ с боевыми модулями БТР-4.

14 июля СМИ сообщали, что в РФ установили на МТ-ЛБ противотанковую пушку "Рапира" калибром 100-мм.