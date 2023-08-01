После атаки дронами: в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

В РФ заявляют, что на конечных остановках курсирования морского транспорта будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

Во вторник, 1 августа, во временно захваченном Севастополе была приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает издание "Крым Реалии".

По данным источника, в ведомстве оккупантов сообщили, что на конечных остановках, таких как пл. Захарова и пл. Нахимова в Севастополе, будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

О причинах закрытия рейда в российском ведомстве не сообщили.

Что известно про атаку Севастополя дронами 1 августа

В Российской Федерации обвинили Вооруженные силы Украины в атаке на их патрульные катера Черноморского флота на юго-запад от Севастополя. Считают, что были использованы морские дроны.

Отдельно в Минобороны РФ отметили, что российским патрульным кораблях удалось якобы уничтожить украинские объекты.

"Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в сообщении.

Никаких доказательств чрезвычайного происшествия со стороны россиян не поступило.

Напомним, что после подрыва Крымского моста и "атаки дронов" на Севастополь Россия временно приостановила проход грузовых судов через Керченский пролив. В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения.