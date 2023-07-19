"Уже третий день": РФ остановила движение грузовых судов через Керченский пролив, — Reuters

По данным журналистов, россияне перекрыли движение грузовых судов по причине высокого риска опасности на данной территории.

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После подрыва Крымского моста и "атаки дронов" на Севастополь Россия временно приостановила проход грузовых судов через Керченский пролив. Об этом сообщает издание Reuters.

"Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля около 17:00 по местному времени", — сообщил изданию источник в отрасли.

В понедельник, 17 июля, безопасность в данном районе также ухудшилась после ночной атаки на Крымский мост через Керченский пролив, который связывает Азовское море с Черным морем.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения. После этого появилась информация о двух жертвах — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала отдыхать на оккупированную территорию. Их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

18 июля при этом сообщалось, что российская элита в лице чиновников и олигархов достаточно спокойно восприняла эту новость, ведь считают это очевидным фактом.

Также в РФ эксперты оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки. По предварительным прогнозам, на восстановление одного из поврежденных пролетов необходимо 300 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов), то есть всего на ремонт необходимо 600 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).