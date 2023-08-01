"Ищут слабое место": начальник Генштаба Эстонии оценил контрнаступление ВСУ

Украинские войска, по мнению полковника, не добились быстрого успеха в контрнаступлении из-за равенства сил воюющих сторон.

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо 31 июля в эфире "Ukraina Stuudio" на телеканале ETV заявил, что на данном этапе контрнаступления заметно движение более крупных воинских частей Вооруженных сил Украины, в то же время армия РФ предпринимает собственные попытки наступления, сообщает ERR.

Ребо отметил, что подготовка Украины к контрнаступлению продолжалась около двух месяцев и была относительно успешной. В данный момент украинское контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы.

"Быстрого успеха не было, и это совершенно понятно, потому что если посмотреть в целом, то можно сказать, что у нас равные силы на поле боя. Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие функции, то в чем-то одном преимущество у одной, а в чем-то другом — у другой стороны, то есть у Украины", — прокомментировал Ребо.

По его словам, украинские войска сейчас пытаются добиваться результатов, создавая локальное количественное, а также качественное превосходство.

По оценке Ребо, ВСУ пытаются добиться прорыва сразу в нескольких местах, потому что РФ имеет достаточно резервов и может заблокировать одну попытку прорыва.

Начальник Генштаба Эстонии считает, что соотношение сил на поле боя — один к одному, но инициатива находится на стороне Украины.

"Они (ВСУ — ред.) будут искать это слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и о развиваемом оттуда быстром успехе, которого все ожидают", — пояснил Ребо.

По мнению Ээро Ребо, война в Украине — это в основном война огневой мощи. Сейчас она в значительной мере ведется на уровне артиллерийской дуэли. При этом, украинской армии нужна пехота, чтобы занимать и удерживать освобожденные территории.

Напомним, 31 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ не помогает минирование в три слоя. В Минобороны объяснили, что продвижение Сил обороны затрудняет "безумная" оборона российских оккупантов. В частности, захватчики укрепляют позиции в лесопосадках бетоном и не жалеют авиабомб даже на села.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на передовой произошло 20 боевых столкновений между Силами обороны и ВС РФ. Однако защитники продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском и Марьинском направлениях.