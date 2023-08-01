"Присматривается к опыту вагнеровцев": Лукашенко планирует создать контрактную армию

Белорусский лидер заявил, что не жалеет о своем решении оставить ЧВК "Вагнер" на территории республики, где для них созданы военные лагеря.

Александр Лукашенко 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский заявил, что в республике планируют активнее создавать контрактную армию, сообщает БЕЛТА.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и тысячи его боевиков перебрались в Беларусь после провала вооруженного мятежа в Москве. На территории РБ для наемников был создан лагерь, в котором проходят подготовку белорусские военные. Лукашенко отметил, что по его инициативе определенная часть ЧВК "Вагнер" останется в Беларуси. О своем решении он "не жалеет" и хочет оставить наемников служить в ВС Беларуси.

"И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию", — заявил президент Беларуси.

По его словам, срочники — это молодые ребята, которым по 18 лет. Они отслужили и ушли, но чтобы воевать или защищать страну нужны опытные люди, для которых армия — это профессия.

"Там (в контрактной армии — ред.) в основном офицеры, это их профессия — воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель", — заявил Лукашенко.

Также он добавил, что Беларусь оружием не бряцает, но готова защищаться, а противник никогда не нападет, если будет видеть, что получит ответ.

"Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Поэтому вы не переживайте. К войне мы не стремимся, и думаю, что все будет нормально", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 1 августа мы писали о том, что ЧВК "Вагнер" может стать основным партнером по обучению военных Беларуси. "Вагнеровцы" могут заменить российских военных в обучении белорусской армии.

Кроме этого, в сети появилась информация о том, что Пригожин отозвал из отпуска всех наемников ЧВК "Вагнер". Российские наемники будут вынуждены прибыть на полигоны Беларуси по приказу главы формирования.