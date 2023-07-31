Пригожин отозвал из отпуска всех наемников ЧВК "Вагнер": прибудут в Беларусь до 5 августа

Российские наемники будут вынуждены прибыть на полигоны Беларуси по приказу главы формирования. Накануне в сети появилось заявление о том, что "вагнеровцев" внезапно отпустили на отдых.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал отзывать всех наемников из отпусков и призывает их прибыть в лагери на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 31 июля.

По информации украинского подполья, "вагнеровцы" будут вынуждены изменить свои планы на отпуск и вместо отдыха отправятся на полигоны Беларуси. В чем такая срочность — пока что неизвестно.

"На 5 августа запланированы неизвестные мероприятия "вагнеровцев" под личным руководством Пригожина", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления также отметили, что основная часть новоприбывших в Беларусь российских оккупантов имеют опыт контрабандной деятельности и замечались в перевозке нелегальных мигрантов. Их задача в Беларуси — дестабилизация ситуации на границах с Польшей и Литвой.

"Для прикрытия преступники получают форму белорусских пограничников и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу", — говорится в сообщении.

К слову, в в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone накануне появилось заявление, в котором говорится о том, что Евгений Пригожин якобы приостановил набор наемников в ЧВК "Вагнер" и большую часть бойцов отправил в отпуск.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, постольку поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы", — говорится в сообщении.

После этого в ЦНС публикуют информацию о том, что никакого отпуска нет. С чем связана эта провокация — неизвестно.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Польша не исключает вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси. В Варшаве сразу отметили, что в случае провокации со стороны россиян, им придется столкнуться с польской и американской армиями.