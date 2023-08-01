"Враг горит": Сырский показал, как ВСУ бьют по позициям россиян на Лиманском направлении (видео)

Генерал-полковник показал совместную работу артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады и разведки 88-го батальона теробороны.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал результаты работы ВСУ на Лиманском направлении. Соответствующие видео украинский военачальник опубликовал у себя в Telegram-канале.

"На Лиманском направлении враг горит. Совместная работа артиллерии 66-й ОМБр и разведки 88-го батальону ТРо по БК россиян. Метко", — подписал видео Сырский.

На записи видно, как украинская артиллерия наносит удары по позициям россиян.

Напомним, 1 августа генерал-полковник Сырский показал работу украинских артиллеристов и ракетных войск в районе под Бахмутом Донецкой области. На записи, демонстрирующее успешную работу бойцов 22-й отдельной механизированной бригады, видно, как украинские бойцы нанесли поражение вражеским силам с помощью мощного огневого удара.

Как известно, в конце июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с бойцами двух бригад, которые воюют на самых горячих отрезках фронта на востоке. Речь идет о Бахмутском и Лиманском направлениях. Во время встречи генерал-полковника с командирами бригад удалось обсудить реальное положение де и укрепить "взаимодоверие и понимание".

Также сообщалось, что бойцы во время визита Сырского, получили награды и ценные подарки.

Фокус писал 1 августа, что артиллерия десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила минометный расчет российских захватчиков, который помешал наступающим силам.

Фокус также рассказывал об украинской группе снайперов, которые наводят ужас на оккупантов. Их называют "Призраками Бахмута". В группе насчитывается около 20 бойцов. Они воюют на окраинах Бахмута уже около шести месяцев. За это время им удалось уничтожить около 500 российских оккупантов. ВС РФ считают украинских снайперов особо ценными целями, постоянно обстреливая позиции артиллерией.