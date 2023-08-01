"Качественная работа": Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом (видео)

Командующий Сухопутными войсками уточнил, что в сражении участвовали бойцы 22-й отдельной механизированной бригады.

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Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, показал работу украинских артиллеристов и ракетных войск в районе под Бахмутом Донецкой области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский опубликовал видео, демонстрирующее успешную работу бойцов 22-й отдельной механизированной бригады. В своих комментариях он подчеркнул, что с помощью мощного огневого удара эти воины успешно нанесли поражение российским оккупантам.

"Бахмутское направление. Движение продолжается. Воины 22-й ОМБр уничтожают россиян своим адским огнем. Качественная работа. Слава Героям!" – подписал видео военачальник.

Напомним, 25 июля спикер ВСУ объяснил, почему наступление к северу от Бахмута медленнее, чем на юге. Украинские войска ежедневно освобождают сотни метров, но со временем, как считает спикер ВСУ Сергей Череватый, освобожденные территории будут в разы больше и смогут достигать десятки километров.

Кроме того, артиллеристы 5-й ОШБр показали работу американской гаубицы M119A3 под Бахмутом. В составе 5-й отдельной штурмовой бригады есть артиллерийский дивизион, который вооружен гаубицами M119A3. Бойцы рассказали об особенностях пушки и ее применения.