118-ю бригаду ТрО волонтеры вооружили 120-мм минометами (фото)

В рамках проекта "Длинные руки ТрО" каждая бригада получает по 6 минометов, дроны, рации и другое оборудование для функционирования батареи.

Фонд "Повернись живым" в рамках проекта "Длинные руки ТрО" приобрел для 118 бригады территориальной обороны 120-мм минометы и оборудование для них. Об этом сообщает пресс-служба военных.

Волонтеры приобрели и передали военным полноценную минометную батарею. Как отметили в бригаде, вооружение позволит уничтожать оккупантов с большего расстояния.

"Вскоре российские солдаты почувствуют на себе всю ярость Черкасской теробороны", — написали в бригаде.

Mavic 3 для ТрО

В состав минометной батареи входит:

6 минометов калибра 120-мм;

3 пикапа;

14 радиостанций Motorola;

9 монокуляров ночного видения третьего поколения;

3 квадрокоптера;

3 терминала Starlink;

8 специальных планшетов;

3 источника бесперебойного питания;

3 инвертора;

3 бинокля.

Для реализации проекта было собрано 333 млн гривен для того, чтобы оснастить каждую бригаду ТрО минометными батареями. Всего будет передано 186 минометов. Первую партию минометов изготовили еще в апреле, а сам сбор завершили в марте. Первые три бригады уже получили свои батареи. Стоимость одного комплекта — 10 млн гривен.

Напомним, 28 июля в ВСУ впервые показали применение 60-мм миномета Commando, которые производит одна из стран НАТО.

1 августа комбат 100-й бригады теробороны рассказал о наступлении российских войск на Лиманском направлении.