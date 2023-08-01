В Макеевке и Донецке: в соцсетях сообщают о взрывах на Донбассе (фото, видео)

Местные жители сообщают о взрывах в Макеевке и в районе железнодорожного вокзала в Донецке и делятся кадрами с места события.

В районе железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке произошел взрыв. Местные жители заметили столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк".

Кроме того, на канале отметили, что между Макеевкой и Ясиноватой начался пожар. В самой Макеевке жители слышат взрывы.

Позже советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил "прилеты" возле Макеевки и Ясиноватой.

Напомним, что 31 июля оккупанты сообщили о массированном обстреле Донецка. В результате прилета снарядов, как утверждает нелегитимная администрация, загорелся маршрутный автобус и частные автомобили. Ворошиловский район уже ранее попадал под массированный обстрел несколькими днями ранее.

Кроме того, 28 июля также сообщалось, что в оккупированном Донецке прозвучали взрывы. По сообщению росСМИ, город якобы уже второй раз за сутки подвергся обстрелу. В здании силовиков т.н. "ДНР" выбило окна, а площадь перед управлением усыпана осколками.