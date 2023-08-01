Пульт и интерфейс Switchblade-300 впервые показали на видео, — соцсети

Дроны-камикадзе Switchblade-300 активно применяются на фронте против бронетехники российских захватчиков.

БПЛА-камикадзе Switchblade-300 применяют украинские войска. Новое видео опубликовал Telegram-канал"Военкор Пельмень".

В сообщении говорится о том, что это, пожалуй, первое видео, на котором можно рассмотреть сам пульт и интерфейс. На видео можно увидеть боевое применение БПЛА Камикадзе Switchblade-300 против бронетехники российских войск.

"Наверное первое видео, где нормально видно интерфейс и пульт управления Switchblade", — говорится в заметке.

Где и как используют Switchblade 300

Сил обороны Украины, активно применяют против оккупантов дроны-камикадзе Switchblade 300. Преимущественно ими пользуются подразделения СБУ, ГУР и ССО на линии фронта. Switchblade 300 считается довольно дорогостоящей системой и ее стараются не тратить зря. Как отмечают украинские защитники, чаще всего барражирующий боеприпас запускают по заранее хорошо разведанным и ценным целям (командному составу, системам РЭБ, другой важной технике).

Дрон способен пролететь на 8 км за линию фронта и при удачном раскладе, с точностью до 80% влететь в окно штаба оккупантов и уничтожить весь командирский состав. Самое интересное, что научиться управлять таким БПЛА можно всего за две недели, и это даже с избытком. Такое оружие применяют в основном для уничтожения важных целей или оборудования врага.

Характеристики дрона Switchblade 300

Армия США впервые заказала беспилотники Switchblade 300 для войны в Афганистане, чтобы поражать цели, недосягаемые для артиллерии. Тогда система не приобрела большой популярности, однако война в Украине показала, насколько эффективной она может быть в умелых руках.

Вес — 2,5 кг;

дальность полета — 10 км;

скорость полета — до 150 км/ч;

продолжительность полета — 15 мин;

рабочая высота — от 150 до 4500 м.

Напомним, 24 июля оккупанты нашли загадочный дрон в Донецкой области. По мнению аналитиков, рядом с позициями россиян упал беспилотник Switchblade 600, которые используют ВСУ.