"Такая штука интересная": оккупанты нашли загадочный дрон на Донбассе (видео)

По мнению аналитиков, рядом с позициями россиян упал беспилотник Switchblade 600, которые используют ВСУ.

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Российские оккупанты показали на своих позициях высокотехнологичный беспилотник, который упал в Новодонецке Волновахского района. Видео с дроном они разместили в своем Telegram-канале "Батальон Восток".

На кадрах видно, что на земле лежит серебристый дрон с несколькими видеокамерами. Хвостовое оперение у него может складываться, а в хвосте размещены несколько лопастей.

Российский военный, который снимает видео с дроном, не понимает, что это за беспилотник. Лопасти он называет "винтами", а часть хвостового оперения вертит в руках и называет "штукой".

"Сзади у него вот такой пропеллер. Один отломался. Вот какая-то такая штука интересная", — говорит боец ВС РФ.

Оккупанты утверждают, что сбили дрон сами. В свою очередь медиа Defense Express пишет о том, что дрон, вероятнее всего, упал на позиции ВС РФ случайно во время грозы. Кроме того в материале СМИ есть информация о том, что российские оккупанты имеют дело с беспилотником Switchblade 600. Медиа отмечает, что именно для этого вида дронов характерны утолщенная передняя часть корпуса и система наведения, переходящая в более тонкий хвост. Также отмечается, что дрон оснащен стабилизированной оптико-прицельной станцией с несколькими камерами, одна из которых — телевизионная.

Вероятнее всего, что дрон запустили из пусковой установки контейнерного типа, на что указывают раскладное крыло и хвостовое оперение. Беспилотник оснащен электрическим двигателем с тремя лопастями, который расположен в хвосте. Ориентировочная длина дрона – 1-1,5 метра.

Что известно о дроне Switchblade 600

производитель — американская компания компанией AeroVironment;

предназначение — атака бойцов противника, удары по незащищенной технике, атака бронированных целей;

вес — 23 кг;

время подготовки — 10 мин;

дальность полета — 80 км;

время работы — 40 мин;

скорость — 185 км/ч;

совместимые боеприпасы — противотанковая боевая часть типа "Javelin";

оснащение — планшет с сенсорным экраном (для управления огнем), защищенный модуль GPS, модуль DDL.

Switchblade 600 применялся вооруженными силами США в военной операции против "Исламского государства", а также во время военной операции в Афганистане. Дрон стоит на вооружении таких стран, как США, Великобритания и Литва. Украина получила эти дроны в рамках пакета военной помощи от Пентагона в апреле 2022 года. Впервые они были применены 6 мая 2022 года.

Макет беспилотника Switchblade 600

Напомним, 24 июля в Рязанской области самодельный дрон взорвался под колесами грузовика. На один из квадрокоптеров наехал тяжеловоз, а вот два других с примотанной скотчем взрывным устройством, лежали в траве неподалеку места инцидента.

В этот же день эксперт ВВС рассказал, какие БПЛА ударили по столице России. Военный эксперт Илья Абышев считает, что Москва не защищена перед атаками БПЛА, а максимальный предел работы систем РЭБ, находящихся в столице, — это вывести из строя системы радио- или оптико-электронного наведения беспилотников на конкретный объект.