"Така штука цікава": окупанти знайшли загадковий дрон на Донбасі (відео)

На думку аналітиків, поруч із позиціями росіян упав безпілотник Switchblade 600, які використовують ЗСУ.

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Російські окупанти показали на своїх позиціях високотехнологічний безпілотник, який впав у Новодонецьку Волноваського району. Відео з дроном вони розмістили у своєму Telegram-каналі "Батальйон Восток".

На кадрах видно, що на землі лежить сріблястий дрон із кількома відеокамерами. Хвостове оперення у нього може складатися, а у хвості розміщені кілька лопатей.

Російський військовий, який знімає відео з дроном, не розуміє, що це за безпілотник. Лопаті він називає "гвинтами", а частину хвостового оперення крутить у руках і називає "штукою".

"Ззаду в нього ось такий пропелер. Один відламався. Ось якась така штука цікава", — каже боєць ЗС РФ.

Окупанти стверджують, що збили дрон самі. Зі свого боку медіа Defense Express пише про те, що дрон, найімовірніше, впав на позиції ЗС РФ випадково під час грози. Крім того, у матеріалі ЗМІ є інформація про те, що російські окупанти мають справу з безпілотником Switchblade 600. Медіа зазначає, що саме для цього виду дронів характерні потовщена передня частина корпусу і система наведення, що переходить у тонкіший хвіст. Також зазначається, що дрон оснащений стабілізованою оптико-прицільною станцією з кількома камерами, одна з яких — телевізійна.

Найімовірніше, що дрон запустили з пускової установки контейнерного типу, на що вказують розкладне крило і хвостове оперення. Безпілотник оснащений електричним двигуном із трьома лопатями, який розташований у хвості. Орієнтовна довжина дрона — 1-1,5 метра.

Що відомо про дрон Switchblade 600

виробник — американська компанія компанією AeroVironment;

призначення — атака бійців противника, удари по незахищеній техніці, атака броньованих цілей;

вага — 23 кг;

час підготовки — 10 хв;

дальність польоту — 80 км;

час роботи — 40 хв;

швидкість — 185 км/год;

сумісні боєприпаси — протитанкова бойова частина типу "Javelin";

оснащення — планшет із сенсорним екраном (для управління вогнем), захищений модуль GPS, модуль DDL.

Switchblade 600 застосовували збройні сили США у військовій операції проти "Ісламської держави", а також під час військової операції в Афганістані. Дрон стоїть на озброєнні таких країн, як США, Велика Британія і Литва. Україна отримала ці дрони в рамках пакета військової допомоги від Пентагону у квітні 2022 року. Вперше вони були застосовані 6 травня 2022 року.

Макет безпілотника Switchblade 600

Нагадаємо, 24 липня в Рязанській області саморобний дрон вибухнув під колесами вантажівки. На один із квадрокоптерів наїхав ваговоз, а ось два інших із примотаним скотчем вибуховим пристроєм, лежали в траві неподалік місця інциденту.

Цього ж дня експерт BBC розповів, які БПЛА вдарили по столиці Росії. Військовий експерт Ілля Абишев вважає, що Москва не захищена перед атаками БПЛА, а максимальна межа роботи систем РЕБ, що знаходяться в столиці, — це вивести з ладу системи радіо- або оптико-електронного наведення безпілотників на конкретний об'єкт.