За прошедшую неделю Силы обороны освободили более 12 кв. км на юге, — Маляр (видео)

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, объяснила, почему об успехах на фронте говорят только спустя неделю после продвижения войск.

Украинские войска освободили более 12 кв. км на юге за прошедшую неделю во время наступления на юге. Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, в эфире телемарафона сообщила подробности.

По ее словам, в целом освобождено более 204 кв. км. Она объяснила, почему об успехах на фронте говорят только через неделю.

"День в день ситуация нестабильна, потому что войска не закрепляются и на следующий день может быть ситуация уже совсем другая", — отметила представительница ведомства.

В районе Бахмута освобождено 2 кв км. В общем это 37 км от начала наступательных действий.

Сейчас по всем направлениям осуществляется постепенное продвижение украинских войск. По словам Маляр, на Бахмутском направлении нужно закрепиться, после чего будут объявлены подробности и результаты наступления.

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба от 1 августа говорится о том, что за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. На Запорожском направлении российские войска и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

На Херсонском направлении враг сохраняет довольно высокий уровень военного присутствия. В то же время Силы обороны Украины и в дальнейшем ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют огневое поражение врага в соответствующих локациях.

Напомним, 30 июля командование оценило продвижение ВСУ на юге. Удалось ликвидировать 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, различную автомобильную технику. Среди довольно редких образцов была поражена малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник".