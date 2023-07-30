"Уничтожено 20 единиц техники": командование оценило продвижение ВСУ на юге (видео)

Удалось ликвидировать 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, различную автомобильную технику. Среди довольно редких образцов была поражена малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник".

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Воины Сил обороны уничтожили 20 единиц военной техники российских захватчиков на Таврическом направлении. Об этом сообщил 30 июля Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", в Telegram.

Украинским подразделениям удалось ликвидировать 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10". Уничтожены также 3 артиллерийские системы и минометы, различная автомобильная техника. Среди довольно редких образцов — поражена малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник".

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов российских оккупантов. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

"Армия работает!" — заявил Тарнавский.

Ситуация от Генштаба ВСУ

Российские захватчики, как говорится в отчете Генерального штаба от 30 июля, на Запорожском и Херсонском направлениях сосредоточили основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны Украины на временно оккупированные территории. Враг применял авиацию и наносил удары в районах Орехова и Малой Токмачки Запорожской области, а также Антоновки на Херсонщине.

Населенные пункты Золотая Балка, Антоновка, Токаревка, Тягинка, Михайловка Херсонской области подверглись артиллерийским ударам. Также россияне атаковали Малые Щербаки, Новодаровку, Малую Токмачку, Белогорье, Каменское Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины и в дальнейшем не останавливают наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 28 июля в МВД сообщили о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра МВД Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику. Количество мин доходит до 2-4 мин на квадратный метр, поэтому и украинские войска не могут быстро освободить временно оккупированные территории.