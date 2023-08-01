Было 5 пайков, 5 бойцов и Жужа: как собака спасала от голода украинских десантников (видео)

Бойцы должны были пробыть на позиции 3 дня, но задержались на 9. Все время они делили свои сухпайки с собакой, а когда продукты закончились, подкармливать защитников начала уже Жужа.

На одном из направлений фронта собака, которая прибилась к бойцам ВСУ, спасала их от голода. Бойцы из-за интенсивных обстрелов несколько дней сидели без провизии, но благодаря Жуже, не голодали. Об этом рассказывает пресс-служба 77-й бригады ДШВ ВСУ в телеграм.

Так, 5 бойцов, которые имели 5 пайков отправились на задание — оно должно было длиться три дня. С ними была собака, которая приблудилась. Ее назвали Жужа.

"Видно, что она была голодна. Мы должны были стоять на позиции. Так получилось, что провизии нам не могли дать из-за обстрелов. Одним пайком 5 человек питались сутки и плюс Жужа. Мы открывали сухпайки и что-то ей давали", — рассказывает боец 77-й бригады.

По словам мужчины, их пребывание на позиции затянулось с 3-х суток до 9-ти.

"Со временем еда начала заканчиваться, мы уже один галет на 3-х делили. Но все равно Жуже что-то да перепадало", — рассказывает боец.

Десантники продержались на своих пайках 3-4 дня, и дальше еды не стало совсем. Жужа где-то нашла сухпайки ВСУ и начала приносить их солдатам.

"Она где-то из-под земли, из-под завалов начала их выкапывать. Так как она не могла его самостоятельно разорвать, начала приносить нам. За несколько суток она нанесла 4-5 пайков. Но палку колбасы где-то нашла и принесла во двор, с нами не поделилась — сама съела", — рассказывает боец.

Когда на 9 сутки десантники вышли с позиций, Жужа пошла с ними. Они должны были преодолеть 8 км до точки эвакуации.

"Побратимы наши стояли, она не пошла с ними, а с Ласточкой (позывной бойца) пошла. "Хаммер" подъехал, мы заскочили, начинается минометный обстрел, а Ласточки нет. А он побежал за ней в посадку, она взрывов испугалась, он ее забрал на руки с собой, не оставил", — рассказывает украинский десантник.

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