Полиция Майами передала сотню единиц конфискованного стрелкового оружия Украине (фото)

В общем полиция Майами передала 101 единицу автоматических винтовок и пистолетов. Представители инициативы "Украинский Арсенал Свободы" получили еще 148 тысяч патронов.

Конфискованное в США стрелковое оружие передали Украине. Это первый случай в истории. Подробности в Facebook сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий, который является основателем Ukrainian Arsenal of Liberty.

Всего была отправлена 101 единица оружия. Оно уже все в Киеве.

Фото: Мар'ян Заблоцький/Facebook

Нардеп назвал это подарком полиции города Майами, которая первой решилась на такой шаг. По его словам, к ней замечательный донор подарил 148 тысяч патронов.

"Обещал — отмучился, но сделал!" — рассказал депутат.

Фото: Мар'ян Заблоцький/Facebook

Заблоцкий также пообещал в ближайшее время организовать большое мероприятие для прессы. В нем должны принять участие представители правоохранительного комитета Верховной Рады и Национальной полиции, а также городской голова Ирпеня.

Фото: Мар'ян Заблоцький/Facebook

Что такое "Украинский Арсенал Свободы"

Инициатива "Украинский Арсенал Свободы" (Ukrainian Arsenal of Liberty) создана с целью отстаивания изменений в украинское законодательство о предоставлении права носить оружие гражданам Украины. Организация стремится преодолеть разрыв между острой потребностью граждан Украины в огнестрельном оружии и дефицитом огнестрельного оружия в Украине с помощью программ выкупа оружия и пожертвований.

Представители структуры работают независимо от того, делают ли пожертвования отдельные лица или организации. Одна из главных задач — развитие устойчивой цепи охраны и правовой базы, чтобы гарантировать, что гражданские лица смогут носить оружие в случае угрозы в будущем.

Украинские парламентарии основали "Украинский Арсенал Свободы", чтобы сделать огнестрельное оружие доступным для украинских гражданских лиц для самообороны от наступления России. Организация стремится призвать американских граждан, организации и оптовиков пожертвовать огнестрельное оружие, боеприпасы и вспомогательное оборудование для дела Украины, которое будет роздано непосредственно украинским гражданским лицам.

Напомним, в июле в Польше конфисковали активы российского миллиардера Вячеслава Кантора. В Польше арестовали активы одного из самых ярых сторонников Путина и захватнической войны в Украине.