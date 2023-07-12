"Россияне нам не нужны":в Польше конфисковали активы российского миллиардера Кантора

В Польше арестовали активы одного из самых ярых сторонников Путина и захватнической войны в Укриане.

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Польское правительство задействовало временное управление имуществом российского бизнесмена Вячеслава Кантора в польской компании Grupa Azoty. Об этом 11 июля сказал глава министра развития и технологий соседней страны Вальдемар Буда.

"Начинается новая эра. Мы избавляемся от россиян в нашей экономике", — рассказал чиновник.

Он объяснил, что конфискация подразумевает дальнейшую продажу замороженных активов. Так, польские власти попытаются найти заинтересованных в этой покупке. Сообщается, что замороженная доля составляет почти 20% акций Grupa Azoty. Претенденту также придется выплатить компенсацию.

По словам Буды, в Польше больше не хотят, чтобы россиянин был как-то связан с польской компанией. Поскольку акции российского бизнесмена в Grupa Azoty заморожены, у него нет права голоса на собрании акционеров. Также ему не будут выплачены дивиденды с продажи акций, которыми он владел.

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"Мы не хотим, чтобы этот россиянин был каким-то образом связан с польской стратегической компанией — лидером отечественного рынка удобрений и одной из ключевых групп компаний в области удобрений и химической промышленности в Европе", — подчеркнул глава министра развития и технологий Польши.

Отмечается, что в обязанности временного управляющего войдет определить рыночную цену бумаг. Он также займется получением разрешений на сделку, переоформлением ценных бумаг. В целом группе "Акрон" Вячеслава Кантора принадлежит 19,82% акций польской Grupa Azoty.

"Шаг за шагом мы устраняем присутствие россиян в польской экономике. Добиваемся независимости от российских энергоресурсов, ограничиваем российское влияние", — сказал Вальдемар Буда.

Кто такой Вячеслав Кантор

Миллиардер из РФ, основной бенефициар производителя минеральных удобрений "Акрон". Россиянин владел контрольным пакетом акций компании, который он частично передал в управление трем топ-менеджерам.

Считается, что Кантор является ярым сторонником агрессивной политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, а потому после начала полномасштабной войны власти Великобритания и ЕС ввели против него персональные санкции.

К слову, еще осенью прошлого года Фокус писал, что итальянские власти арестовали 11 вилл, которыми владел российский миллиардер Вячеслав Кантор. Также отметим, что в июле этого года стало известно, что после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Италии удалось заморозить имущество россиян на общую сумму в почти что 2 млрд евро