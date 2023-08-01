"Выстрел себе в ногу": в ГУР назвали вагнеровцев в Беларуси российским ИПСО (видео)

Такими действиями руководство Кремля пытается отвлечь внимание Украины и западных партнеров, пытаясь создать "дополнительные точки напряжения".

Пребывание российской ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, это информационно-психологическая специальная операция устроена высшим руководством России. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"Подобные провокации заставляют ту же Польшу усиливать собственный сектор безопасности и обороны, усиливать внимание к белорусской границе. Готовность к противодействию со стороны наших союзников в НАТО и ЕС только повышается", — подчеркнул он.

Отмечается, что такие действия со стороны высшего руководства Кремля и, в частности, руководства Беларуси можно считать "выстрелом себе в ногу", так как страны-соседи будут готовы к любым провокациям со стороны ЧВК "Вагнер", поэтому даже в случае какой-то угрозы Польша и страны Балтии усилят оборону границ и увеличат свой сектор безопасности.

По словам Юсова, в результате таких провокаций уже прорабатываются различные сценарии реагирования на белорусской границе.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси?

Напомним, что 23 июля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, во время которой белорусский политик в шутливом тоне заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" якобы "давят" на него, чтобы пойти на Варшаву и Жешув.

После этого, 28 июля, в Министерстве внутренних дел Польши отреагировали на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который предположил, что "вагнеровцы" могут зайти на польскую территорию с территории Беларуси.

Через несколько дней после этого, 1 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил о давлении ЧВК "Вагнер" из-за желания наемников пойти на польские города .

Он также заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" уже не "простят" полякам поставки оружия в Украину, поэтому он убежден, что в Варшаве его должны благодарить за содержание разъяренных наемников.

Также, 1 августа, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что атака ЧВК "Вагнер" будет считаться атакой правительства РФ.

По ее словам, наемники ЧВК "Вагнер" представляют угрозу для всего Запада. Также Линда Томас-Гринфилд отметила, что увидев действия ЧВК "Вагнер" на африканском континенте США "безусловно обеспокоены" тем, что наемники могут сделать от имени российского правительства, ведь они не действуют независимо от Москвы.

К слову, 1 августа преподаватель британского Университета Бата доктор Стивен Голл заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" могут создать ряд проблем странам Балтии. Ведь они могут организовать нападение с целью отрыва прибалтийских стран от НАТО.