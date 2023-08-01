Требовал отстать от УПЦ: патриарх Кирилл ответил наместнику Спасо-Преображенского собора в Одессе

Кирилл назвал тон, в котором к нему обратился украинский священнослужитель "вызывающим" и списал это на "сильное эмоциональное потрясение" после пережитого и увиденного.

Патриарх Кирилл ответил архиепископу Арцизскому Виктору, который после ракетной атаки ВС РФ Одессы и разрушения Спасо-Преображенского собора попросил его "отцепиться" от Украинской православной церкви (УПЦ МП). Ответ патриарха обнародовали на сайте Отдела внутренних церковных связей.

Отмечается, что патриарх Кирилл ознакомился с открытым письмом украинского священнослужителя от 23 июля 2023 года, адресованном ему и членам Священного Синода РПЦ.

"Резкий и крайне вызывающий тон обращения, выбранный Вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором Вы находитесь из-за трагедии. Известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в моем сердце огромной болью и глубокой печалью. Сейчас нет слов, чтобы описать ту горечь, которую я испытал, узнав о нанесенных храму повреждениях. Понимаю, как сильно ранил вашу душу вид разрушений Преображенского собора. В полной мере разделяю скорбь всех православных жителей города, равно как и их радость от того, что главная святыня храма — Касперовская икона Божией Матери — чудом не пострадала и была обретена в целости и сохранности", — говорится в открытом письме.

Далее патриарх Кирилл написал, что считает обвинения и упреки в его адрес и адрес его окружения необоснованными и несправедливыми и заявил, что Русская церковь уже 9 лет молится "о каждом погибшем и о тех, кто остался без крыши над головой" и все эти годы делает все возможное, чтобы помочь нуждающимся и пострадавшим независимо от их веры, национальности и политических убеждений.

Что написал Кириллу архиепископ Арцизский Виктор

23 июля архиепископ Арцизский Виктор обратился к патриарху Кириллу. Он обвинил его в поддержке войны против Украины, и что под его личным благословением ВС РФ совершают бесчинства и откровенную войну на суверенной территории Украинского Государства.

"Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города. Сегодня, когда я приехал после окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, и увидел, что "благословенная" Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма, к святым, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Сегодня Вы и все Ваши послушники, делаете все, чтобы УПЦ была уничтожена на территории Украины. Сегодня мы (говорю от имени многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агрессию РФ против нашей Независимой страны. Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля", — написал архиепископ Виктор.

Он добавил, что у УПЦ сейчас свой путь и ей не по пути с РПЦ.

Напомним, что 23 июля российские войска осуществили массированный ракетный обстрел Одессы. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ.

29 июля в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы провести комплексную оценку ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля.