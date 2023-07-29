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Оценивают нанесенный ущерб культурному наследию: в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (фото)

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В результате ракетной атаки в Одессе в ночь на 23 июля было повреждено 25 памятников архитектуры, а исторический центр города находится под защитой ЮНЕСКО.

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В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля. Об этом 29 июля сообщили в Одесском городском совете.

"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Представители международной организации сейчас осматривают объекты исторического и культурного наследия в Одессе, которые пострадали во время масштабной ракетной атаки России.

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Ракетная атака Одессы 23 июля

Российские оккупанты ночью 23 июля осуществили массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. Один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, были госпитализированы в больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу. Он побывал в Спасо-Преображенском соборе. Главе государства рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии.

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Во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить.